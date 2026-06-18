MANCIANO – Renaioli Macchine Agricole celebra nel 2026 i suoi 60 anni di attività. Fondata a Manciano il 16 giugno 1966 da Fusco Renaioli, l’azienda ha raggiunto un traguardo che racconta una storia familiare e imprenditoriale profondamente legata all’agricoltura, alla Maremma e a generazioni di clienti, collaboratori e operatori del settore.

Nel giorno esatto dell’anniversario, Renaioli ha aperto il percorso celebrativo del Sessantenario con La Renaiolata, partecipata da 500 persone: una presenza ampia, che ha confermato il rapporto costruito nel tempo con Manciano e con la comunità agricola del territorio.

Il Sessantenario diventa così l’occasione per rileggere un percorso cresciuto attorno al lavoro e alle esigenze di chi vive la terra. Dalla dimensione artigiana e familiare delle origini alla struttura attuale, Renaioli ha attraversato le trasformazioni dell’agricoltura, della meccanizzazione e del mercato, mantenendo una presenza costante accanto alle imprese e alle persone: prima, durante e dopo l’acquisto di un macchinario.

La storia dell’azienda si è sviluppata dentro un rapporto quotidiano con agricoltori, aziende e famiglie che, negli anni, ne hanno accompagnato l’evoluzione e riconosciuto il valore professionale e umano. Con l’ingresso di Alessandro Renaioli nel 1987, Renaioli ha avviato una nuova fase di crescita, investendo sulla selezione di marchi di riferimento, sul rafforzamento dell’officina, sulla ricambistica, sulla qualità dell’assistenza e su una visione capace di tenere insieme radici locali e apertura verso mercati più ampi.

Oggi Renaioli è una delle realtà imprenditoriali più significative del territorio, con un raggio d’azione che supera i confini della Maremma e della Toscana, arrivando a lavorare in Italia e anche all’estero. Una crescita maturata senza perdere il legame con Manciano e con un modo autentico, diretto e affidabile di intendere il rapporto con i clienti.

Il Sessantenario coincide anche con una fase di continuità generazionale. Alla guida dell’azienda, insieme ad Alessandro, ci sono Fausta Giusti, moglie e presenza fondamentale nella vita aziendale, e il figlio Tommaso Renaioli, che rappresenta la nuova stagione dell’impresa. Con la nascita, nel 2024, di Caterina Renaioli, figlia di Tommaso, la storia familiare guarda già alla quarta generazione.

“Vedere così tante persone alla Renaiolata ci ha emozionato profondamente — dichiara Alessandro Renaioli — perché ha dato forma a quello che sentiamo da sempre: Renaioli non è cresciuta da sola, ma insieme a una comunità, agli agricoltori, ai collaboratori, ai clienti, agli amici e a una terra che ci ha insegnato moltissimo. Sessant’anni sono un traguardo grande, ma soprattutto una responsabilità. Dentro questa storia ci sono la parola data, la fatica del lavoro, il rispetto per chi vive di agricoltura e la volontà di esserci sempre. Oggi al mio fianco ci sono Fausta e Tommaso e pensare che Caterina possa rappresentare il nostro futuro ci riempie di gioia. Questo anniversario lo viviamo con gratitudine, guardando a quello che è stato costruito e a quello che ancora vogliamo fare.”

Il 2026 sarà quindi un anno speciale per Renaioli Macchine Agricole. Le celebrazioni del Sessantenario proseguiranno infatti con nuove iniziative pensate per raccontare una storia d’impresa, famiglia e territorio nata a Manciano sessant’anni fa e cresciuta insieme a chi, ogni giorno, lavora la terra.

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