MANCIANO – Un laboratorio dove suoni, movimento e ritmo si uniscono e un saggio musicale: sono questi i due eventi di avvicinamento alla sedicesima edizione del Manciano Street Music Festival che hanno accompagnato la comunità mancianese verso i due fine settimana che porteranno nel borgo toscano street band provenienti da tutto il mondo (dal 10 al 12 luglio) e brillanti artisti italiani (dal 16 al 18 luglio).

Il saggio, fatto dagli studenti della scuola di musica “Diego Chiti”, ha dato vita per oltre due ore a uno spettacolo coinvolgente in piazza della Rampa, mentre il laboratorio di musica, corporeità, canto e ritmo è stato condotto da alcuni insegnanti della scuola per e con i bambini della scuola dell’infanzia “Lucia Filippini” di Manciano.

“Si tratta di occasioni importanti in cui la musica – spiega il direttore Michele Santinelli, direttore anche del Manciano Street Music Festival – esprime al massimo il suo potenziale perché oltre a intrattenere crea legami, fa sperimentare, permette di approfondire la conoscenza di una serie di elementi”.

Lo scorso 9 giugno sono saliti sul palco di piazza della Rampa gli studenti della scuola di musica “Diego Chiti”, che nel 2027 compirà i 40 anni di attività, dando vita a una ricca esibizione: circa 50 allievi, dai più piccoli di 4 e 5 anni fino agli adulti appassionati, hanno dato prova dei loro progressi con due ore di spettacolo in piazza della Rampa.

Esibizioni individuali o di musica di insieme hanno spaziato da pezzi di musica classica fino alla musica leggera, con brani evergreen e le ultime hit del momento.

“La nostra scuola – aggiunge Santinelli – propone corsi di vari livelli di pianoforte, batteria, chitarra, sassofono, clarinetto, canto e musica di insieme. L’offerta formativa è organizzata in corsi di strumento, ma anche laboratori per i più piccoli, dove la musica, il ritmo e l’armonia vengono vissuti e sperimentati attraverso il gioco, il corpo e la condivisione.

I laboratori di musica di insieme sono particolarmente importanti non solo per la realizzazione della performance di musica corale, ma anche per il ruolo che svolgono nell’educazione del singolo alla dimensione collettiva, all’ascolto e al rispetto. Poter dare un assaggio del percorso fatto con l’esibizione finale è sempre un momento molto importante per i nostri musicisti, perché permette di condividere con le famiglie e con tutti gli interessati non solo i progressi fatti, ma anche un’occasione festosa, dove la musica fa da vero collante”.

Una delle particolarità del saggio è stata un’attività multidisciplinare ispirata agli elementi della natura, che ha coinvolto i più piccoli – gli aspiranti musicisti di 4 o 5 anni – in un’esibizione dove musica, percussioni e danza si sono fuse, dando vita a uno spettacolo esplosivo.

Durante il laboratorio per i bambini della scuola dell’infanzia “Lucia Filippini”, che si è tenuto lo scorso mercoledì 10 giugno, gli insegnanti Michele Santinelli e Rachele Marinelli hanno proposto giochi e percorsi ispirati alla metodologia “Orff-Schulwerk”: i bambini apprendono attraverso percorsi ludico-educativi, progettati dal compositore Carl Orff, per avvicinare i più piccoli al mondo dei suoni in modo spontaneo, creativo, divertente e informale.

Un laboratorio analogo coinvolgerà, nei prossimi giorni, i piccolissimi del nido di infanzia di Manciano.

Sono intanto in vendita i biglietti per gli spettacoli in programma da giovedì 16 luglio a sabato 18 luglio al parco pubblico di Manciano: giovedì 16 luglio salirà sul palco Tosca, con una tappa del suo tour “Le Faminae si fanno aspettare”, mentre venerdì 17 luglio sarà la volta dell’attore Riccardo Rossi con il suo “Volevo fare il musicista”; sabato 18 luglio, spazio al concerto dei Dirotta su Cuba, con una tappa del tour “Into de gruv”.

Per info: www.mancianostreetmusicfestival.it