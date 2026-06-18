FOLLONICA – È stata issata per la 27esima volta consecutiva la Bandiera blu a Follonica. Un traguardo importante per la città, celebrato come da tradizione con la cerimonia in piazza Guerrazzi.

Il riconoscimento internazionale arriva dalla Fee (Foundation for environmental education) e premia la qualità del mare, la sostenibilità, l’efficienza dei servizi turistici e la valorizzazione del territorio.

Presenti le forze dell’ordine, le associazioni e l’Amministrazione comunale. Il sindaco Matteo Buoncristiani ha ricordato l’importanza della tutela dell’ambiente e del mare, una delle risorse fondamentali per Follonica. “La Bandiera Blu è un traguardo di tutti – ha affermato il sindaco -. Testimonia il valore della nostra terra e l’impegno costante nel custodirla”.

Sulle note dell’inno d’Italia eseguito dalla banda Filarmonica “Puccini” è stata infine issato il vessillo blu, un momento che è servito anche a dare il via ufficiale alla stagione estiva.

Abbiamo seguito la cerimonia con le foto di Giorgio Paggetti.