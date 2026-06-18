GROSSETO – Raccontare una storia di “fuga e resistenza” non ha mai perduto il suo fascino e la sua avvincente realtà. Oggi, così come nei primi ‘900, il fenomeno si ripete e la migrazione ancora assurge a mezzo di salvezza.

Attuale dunque il nuovo libro di Gaetano Telloli, uscito quest’anno per la Effigi Edizioni dal titolo “Venuta in Maremma – Storia di Rosi”. È Rosi, una donna del Sud che, con “una figlia e un borsone”, fugge da un Paese senza speranze, per venire nel nostro territorio a cercare una nuova vita.

Con il suo modo efficace ed illustrativo di raccontare storie, Telloli imbastisce una trama avvincente e palpitante. Come lettori, ci troviamo così accanto a Rosi, quasi a supportare il suo impegno ed i suoi tentativi per realizzare il sogno di divenire imprenditrice.

Si tratta di una vicenda in cui l’interprete principale è la speranza! Quella speranza che per tutti assurge a simbolo di esistenziale impegno per rendere reali le nostre umane ambizioni.

È purtroppo una storia triste e Rosi non ne esce fuori come “vincitrice”, ma la sua figura si staglia come quella di una esemplare “combattente”, di una irriducibile “guerriera” che, senza piangersi addosso, affronta il suo viaggio esistenziale, sopportando i pesi dei bagagli materiali e di quelli psicologici, suturando da sola le ferite che l’esistenza le ha riservato.

Come lettori, al termine delle sue quasi cento pagine, ci chiediamo se in questo “Venuta in Maremma” vi sia da trovare e ricavare una morale? Ebbene, la risposta è affermativa.

Vogliamo infatti pensare che una morale vi sia e che possa essere rappresentata sinteticamente dalla frase esortativa, applicabile nelle varie fasi della vita: “non arrenderti mai”.