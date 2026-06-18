MASSA MARITTIMA – «In questi giorni si sono verificati diversi casi di furti nelle case o poderi alla periferia di Massa Marittima» il consigliere comunale di opposizione Paolo Mazzocco esprime preoccupazione soprattutto «per le dinamiche: i furti sono avvenuti di giorno e con i proprietari usciti di casa da poco tempo e rientrati poco dopo».

«Non voglio certo sostituirmi alle forze dell’ordine che indagano e a cui esprimo tutta la mia stima, ma sembra chiaro che ci troviamo di fronte a persone organizzate in modo da sorvegliare prima le abitudini delle famiglie che vogliono colpire e che qualcuno fa il palo durante il furto che avviene nel preciso momento in cui i proprietari escono. I furti avvengono infatti in pieno giorno e nel caso di alcuni si ripetono da anni».

«Una situazione preoccupante e che genera rabbia e sconcerto nel suo inesorabile ripetersi senza che nulla di concreto sia stato fatto da parte delle istituzioni – prosegue Mazzocco -. Da una parte ci vogliono sicuramente più controlli e presenza delle forze dell’ordine non solo nel paese ma anche nella periferia pur sapendo della problematica di carenza di personale in divisa».

«Ragione di più – conclude Mazzocco -, per ricorrere alla istallazione di telecamere nelle arterie principali periferiche da cui quasi obbligatoriamente si deve passare per muoversi da un posto all’ altro della immediata periferia del paese o per accedere al paese. Questo può e deve essere fatto subito come risposta concreta ad un problema che affligge tutti i residenti e che purtroppo si ripete da anni».