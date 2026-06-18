FOLLONICA – Anche due rappresentanti del Follonica Hockey al torneo regionale Promote al Casa Mora. Pietro Galopi e Samuele Nerozzi rappresenteranno i colori follonichesi per la categoria Under 13, in programma a Castiglione della Pescaia da domani venerdì 19 fino a domenica 21. I due giovani atleti hanno conquistato questa importante convocazione grazie alle ottime prestazioni offerte nel Campionato Zonale (nella foto, la formazione Under 13 del Follonica), dove si sono distinti come protagonisti, mettendo in mostra talento, impegno e notevoli qualità tecniche.

Un riconoscimento meritato che premia il lavoro svolto durante tutta la stagione e che conferma la continua crescita del vivaio biancoazzurro. Pietro e Samuele rappresentano, come altri prima di loro, una bella speranza per il futuro del Follonica Hockey e avranno l’opportunità di vivere un’esperienza formativa e prestigiosa confrontandosi con i migliori giovani atleti della regione.

A loro vanno i complimenti della società, dei tecnici, dei compagni di squadra e di tutti i tifosi, con l’augurio di divertirsi, dare il massimo e portare con orgoglio i colori del Follonica Hockey.