MONTEROTONDO MARITTIMO – Un’estate ricca di appuntamenti a Monterotondo Marittimo, con un calendario che da giugno ad agosto proporrà eventi culturali, concerti, teatro, cinema all’aperto, iniziative per famiglie, manifestazioni enogastronomiche e occasioni di valorizzazione del territorio.
Un programma ampio e diversificato che vede la collaborazione dell’Amministrazione comunale, delle associazioni locali, degli operatori culturali e di numerosi soggetti che contribuiscono ogni anno a rendere vivo il paese durante la stagione estiva.
Tra gli appuntamenti più attesi figurano il Festival delle Colline Geotermiche, il Festival Nuove Figure dedicato al teatro di strada e ai più piccoli, il Festival A Tutto Vapore, il Grey Cat Jazz Festival, il Festival Vade Mecum, i concerti in piazza, il cinema all’aperto, gli eventi nelle frazioni e le tradizionali sagre organizzate dalle associazioni del territorio.
Accanto alle iniziative culturali non mancheranno momenti dedicati ai più giovani e agli amanti della musica dal vivo, con eventi come “Voglio Tornare negli Anni ’90”, uno degli spettacoli revival più seguiti in Italia, e il concerto di Piotta, che arricchiranno ulteriormente l’offerta estiva del paese, rendendola capace di coinvolgere pubblici diversi e generazioni differenti.
“Anche quest’anno – spiega Giacomo Termine sindaco di Monterotondo Marittimo – presentiamo un calendario estivo costruito con l’obiettivo di offrire occasioni di qualità sia a chi sceglie di visitare Monterotondo Marittimo sia a chi vive qui tutto l’anno. Abbiamo cercato di costruire un programma capace di parlare a tutti: dalle famiglie ai bambini, dagli appassionati di cultura e natura ai giovani che cercano occasioni di svago e divertimento. È questa varietà che rende la nostra estate particolarmente attrattiva.”
Il programma 2026 mette insieme cultura, musica, tradizioni popolari, spettacolo, divulgazione scientifica e valorizzazione del territorio. Un’offerta che contribuisce a rafforzare l’attrattività di Monterotondo Marittimo e a generare ricadute positive per le attività economiche locali e per il tessuto sociale della comunità.
“Un ringraziamento particolare va alle associazioni di Monterotondo Marittimo –prosegue Termine– che rappresentano il vero motore di molte iniziative. Dietro ogni sagra, ogni festa e ogni evento c’è il lavoro di tanti volontari che dedicano tempo, energie e passione alla comunità. Senza questo straordinario patrimonio umano sarebbe impossibile costruire un calendario così ricco e articolato.”
Accanto ai principali eventi culturali e di spettacolo, il programma estivo comprenderà anche iniziative dedicate alla conoscenza del territorio e dell’ambiente. Tra queste gli appuntamenti de “Le Notti della Natura”, con l’incontro del 31 luglio alla Rocca degli Alberti dedicato ai cambiamenti climatici con la climatologa e divulgatrice Elisa Palazzi e l’escursione notturna alle Biancane del 4 agosto guidata da Giacomo Radi. Per tutta l’estate saranno inoltre organizzate visite guidate gratuite ogni giovedì, pensate per accompagnare cittadini e visitatori alla scoperta delle bellezze storiche, naturalistiche e geotermiche del territorio.
“L’estate monterotondina – conclude il sindaco– è il risultato di una comunità che sa fare squadra. Il valore più importante del nostro calendario non è soltanto la qualità dei singoli eventi, ma la capacità di costruirli insieme, creando occasioni di incontro, promozione del territorio e crescita della nostra comunità”.
Il programma
venerdì 5 giugno
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festival i luoghi del tempo
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Rocca degli Alberti
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ore 18 ritrovo e passeggiata nel centro storico
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ore 19,15 spettacolo con Pino Strabioli, Maria Cassi e Leonardo Brizzi
venerdì 19 giugno
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festival delle colline geotermiche, rassegna estiva di teatro e danza
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ore 19,00 sala ex Acli “Buck” di e con Nicola della Maggiorana
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ore 21,00 sala ex Acli “je vous aime” con Diana Anselmo e Sara Pranovi
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ore 22,00 sala ex Acli music for your body live set a cura di Franco Corica
sabato 20 giugno
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concerto corale Santa Cecilia ore 18 chiesa San Lorenzo
dal 26 al 28 giugno
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pista ai Castagni: sagra del tortello stand gastronomici pro loco Monterotondo Marittimo
ogni giovedì di giugno
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visite guidate gratuite alla scoperta del territorio
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info e prenotazioni 340 4920588 – 347 9194958
giovedì 2 luglio
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Festival nuove figure, teatro di figura di strada e per ragazzi
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“Pinocchio, burattino di strada”
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ore 21,00 largo caduti campo a’ Bizzi
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coproduzione teatro instabile di Paulilatino (Or) e Pupi di Stac
Dal 3 al 5 luglio festival a tutto vapore
venerdì 3 luglio ore 21,30 piazzale del geo museo Mubia
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live show voglio tornare negli anni 90
sabato 4 luglio ore 21,30 piazza Mario Cheli
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concerto rock blues: Giuseppe Scarpato – Hill Side Power Trio
domenica 5 luglio ore 21,30 piazza Mario Cheli
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concerto spettacolo: De André e Guccini: Genova, l’Emilia e l’America
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feat. Ellade Bandini e Juan Carlos Flaco Biondini
mercoledì 8 luglio ore 21,00 piazza santuario del Frassine
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Il piccolo principe concerto per narratore e banda filarmonica Puccini di Suvereto
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direttore: Carmelo Santalucia – attore: Giacomo Moscato
dal 10 al 12 luglio pista ai Castagni
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festa del cacciatore stand gastronomici a cura di: Hunters Monterotondo M.mo
giovedì 16 luglio festival nuove figure
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teatro di figura di strada e per ragazzi
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ore 21,00 largo caduti campo a’ Bizzi
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compagnia teatro delle dodici lune (Certaldo)
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Le penne dell’orco
17, 18, 19 luglio pista ai Castagni
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sagra del maiale e della pecora
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stand gastronomici con degustazione di tutte le migliori specialità di pecora e maiale, serate di ballo ed altro ancora… a cura di: Usd Monterotondo
domenica 19 luglio
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Concerto orchestra città di Grosseto
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ore 21,00 Frassine – piazza del santuario
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Salvatore Tirotta direttore
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Andrea Molteni pianoforte
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omaggio a Beethoven
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“Aspettando il bicentenario” 1827-2027
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concerto per pianoforte e orchestra n. 3 in do min. op. 37
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sinfonia n. 1 in do magg. op. 21
martedì 21 luglio ore 21,30 piazza Casalini
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cinema all’aperto
23, 24, 25, 26 luglio pista ai Castagni
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sagra del maiale e della pecora
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stand gastronomici con degustazione di tutte le migliori specialità di pecora e maiale, serate di ballo ed altro ancora… a cura di: Usd Monterotondo
martedì 28 luglio ore 21,30 piazza Casalini
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cinema all’aperto
giovedì 30 luglio festival nuove figure
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teatro di figura di strada e per ragazzi
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ore 21,00 largo caduti campo a’ Bizzi
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compagnia teatro la contrada (Trieste)
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il brutto anatroccolo
venerdì 31 luglio
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le notti della natura 2026
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ore 21:30 Rocca degli Alberti
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le sentinelle del cambiamento climatico
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dal globo alla montagna: come le terre alte raccontano la crisi climatica
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con Elisa Palazzi climatologa e divulgatrice
ogni giovedì di luglio visite guidate gratuite alla scoperta del territorio
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info e prenotazioni 340 4920588 – 347 9194958
sabato 1 agosto
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ore 21,30 piazza Mario Cheli
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concerto – Piotta live
domenica 2 agosto
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Rocca degli Alberti
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festa del villeggiante, pro loco Monterotondo M.mo
martedì 4 agosto
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le notti della natura
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escursione notturna alle Biancane
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partenza ore 19.00 con la guida Giacomo Radi
giovedì 6 agosto
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festival nuove figure
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teatro di figura di strada e per ragazzi
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ore 21,00 largo caduti campo a’ Bizzi
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compagnia Granteatrino (Bari)
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I tre porcellini
sabato 8 agosto
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dalle ore 19,00 Pride Square piazza Cheli
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clap Collettivo Libere Arti e Pensiero
domenica 9 agosto
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ore 21,15 piazza Casalini
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concerto banda la Rinascente
lunedì 10 agosto
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festività patrono
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ore 17,30 piazza Puccioni
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concerto corale Santa Cecilia
martedì 11 agosto
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ore 21,30 piazza Casalini
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cinema all’aperto
giovedì 13 agosto
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grey cat jazz festival 2026
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ore 15,00 workshop Grey Cat teatro del Ciliegio
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ore 21,30 Rocca degli Alberti
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concerto Monday Nonet 100 anni da John Coltrane
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diretto da Luca Missiti
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Giulio Visibelli sax contralto / Tullio Ricci sax contralto, sax tenore / Rudi Manzoli sax tenore / Giancarlo Porro sax baritono / Andrea Andreoli trombone / Carlo Napolitano trombone / Antonio Vivenzio pianoforte / Marco Mistrangelo contrabbasso / Francesco Meles batteria
martedì 18 agosto
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ore 21,30 piazza Casalini
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cinema all’aperto
sabato 22 e domenica 23 agosto
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per le vie del centro storico
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festival “vade mecum” dammi la mano spettacoli di strada e artigianato artistico
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a cura dell’ass.ne Pro Loco e Associazioni di Monterotondo M.mo
sabato 29 agosto
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ore 21,30 – piazza A. Casalini
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concerto – Astro Brothers Band
ogni giovedì di agosto
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visite guidate gratuite alla scoperta del territorio
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info e prenotazioni 340 4920588 – 347 9194958
Per informazioni: Mubia geomuseo delle Biancane 3351017368 – www.mubia.it. www.turismomonterotondomarittimo.it, @turismomonterotondomarittimo.