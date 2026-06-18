MONTEROTONDO MARITTIMO – Un’estate ricca di appuntamenti a Monterotondo Marittimo, con un calendario che da giugno ad agosto proporrà eventi culturali, concerti, teatro, cinema all’aperto, iniziative per famiglie, manifestazioni enogastronomiche e occasioni di valorizzazione del territorio.

Un programma ampio e diversificato che vede la collaborazione dell’Amministrazione comunale, delle associazioni locali, degli operatori culturali e di numerosi soggetti che contribuiscono ogni anno a rendere vivo il paese durante la stagione estiva.

Tra gli appuntamenti più attesi figurano il Festival delle Colline Geotermiche, il Festival Nuove Figure dedicato al teatro di strada e ai più piccoli, il Festival A Tutto Vapore, il Grey Cat Jazz Festival, il Festival Vade Mecum, i concerti in piazza, il cinema all’aperto, gli eventi nelle frazioni e le tradizionali sagre organizzate dalle associazioni del territorio.

Accanto alle iniziative culturali non mancheranno momenti dedicati ai più giovani e agli amanti della musica dal vivo, con eventi come “Voglio Tornare negli Anni ’90”, uno degli spettacoli revival più seguiti in Italia, e il concerto di Piotta, che arricchiranno ulteriormente l’offerta estiva del paese, rendendola capace di coinvolgere pubblici diversi e generazioni differenti.

“Anche quest’anno – spiega Giacomo Termine sindaco di Monterotondo Marittimo – presentiamo un calendario estivo costruito con l’obiettivo di offrire occasioni di qualità sia a chi sceglie di visitare Monterotondo Marittimo sia a chi vive qui tutto l’anno. Abbiamo cercato di costruire un programma capace di parlare a tutti: dalle famiglie ai bambini, dagli appassionati di cultura e natura ai giovani che cercano occasioni di svago e divertimento. È questa varietà che rende la nostra estate particolarmente attrattiva.”

Il programma 2026 mette insieme cultura, musica, tradizioni popolari, spettacolo, divulgazione scientifica e valorizzazione del territorio. Un’offerta che contribuisce a rafforzare l’attrattività di Monterotondo Marittimo e a generare ricadute positive per le attività economiche locali e per il tessuto sociale della comunità.

“Un ringraziamento particolare va alle associazioni di Monterotondo Marittimo –prosegue Termine– che rappresentano il vero motore di molte iniziative. Dietro ogni sagra, ogni festa e ogni evento c’è il lavoro di tanti volontari che dedicano tempo, energie e passione alla comunità. Senza questo straordinario patrimonio umano sarebbe impossibile costruire un calendario così ricco e articolato.”

Accanto ai principali eventi culturali e di spettacolo, il programma estivo comprenderà anche iniziative dedicate alla conoscenza del territorio e dell’ambiente. Tra queste gli appuntamenti de “Le Notti della Natura”, con l’incontro del 31 luglio alla Rocca degli Alberti dedicato ai cambiamenti climatici con la climatologa e divulgatrice Elisa Palazzi e l’escursione notturna alle Biancane del 4 agosto guidata da Giacomo Radi. Per tutta l’estate saranno inoltre organizzate visite guidate gratuite ogni giovedì, pensate per accompagnare cittadini e visitatori alla scoperta delle bellezze storiche, naturalistiche e geotermiche del territorio.

“L’estate monterotondina – conclude il sindaco– è il risultato di una comunità che sa fare squadra. Il valore più importante del nostro calendario non è soltanto la qualità dei singoli eventi, ma la capacità di costruirli insieme, creando occasioni di incontro, promozione del territorio e crescita della nostra comunità”.

Il programma

venerdì 5 giugno

festival i luoghi del tempo

Rocca degli Alberti

ore 18 ritrovo e passeggiata nel centro storico

ore 19,15 spettacolo con Pino Strabioli, Maria Cassi e Leonardo Brizzi

venerdì 19 giugno

festival delle colline geotermiche, rassegna estiva di teatro e danza

ore 19,00 sala ex Acli “Buck” di e con Nicola della Maggiorana

ore 21,00 sala ex Acli “je vous aime” con Diana Anselmo e Sara Pranovi

ore 22,00 sala ex Acli music for your body live set a cura di Franco Corica

sabato 20 giugno

concerto corale Santa Cecilia ore 18 chiesa San Lorenzo

dal 26 al 28 giugno

pista ai Castagni: sagra del tortello stand gastronomici pro loco Monterotondo Marittimo

ogni giovedì di giugno

visite guidate gratuite alla scoperta del territorio

info e prenotazioni 340 4920588 – 347 9194958

giovedì 2 luglio

Festival nuove figure, teatro di figura di strada e per ragazzi

“Pinocchio, burattino di strada”

ore 21,00 largo caduti campo a’ Bizzi

coproduzione teatro instabile di Paulilatino (Or) e Pupi di Stac

Dal 3 al 5 luglio festival a tutto vapore

venerdì 3 luglio ore 21,30 piazzale del geo museo Mubia

live show voglio tornare negli anni 90

sabato 4 luglio ore 21,30 piazza Mario Cheli

concerto rock blues: Giuseppe Scarpato – Hill Side Power Trio

domenica 5 luglio ore 21,30 piazza Mario Cheli

concerto spettacolo: De André e Guccini: Genova, l’Emilia e l’America

feat. Ellade Bandini e Juan Carlos Flaco Biondini

mercoledì 8 luglio ore 21,00 piazza santuario del Frassine

Il piccolo principe concerto per narratore e banda filarmonica Puccini di Suvereto

direttore: Carmelo Santalucia – attore: Giacomo Moscato

dal 10 al 12 luglio pista ai Castagni

festa del cacciatore stand gastronomici a cura di: Hunters Monterotondo M.mo

giovedì 16 luglio festival nuove figure

teatro di figura di strada e per ragazzi

ore 21,00 largo caduti campo a’ Bizzi

compagnia teatro delle dodici lune (Certaldo)

Le penne dell’orco

17, 18, 19 luglio pista ai Castagni

sagra del maiale e della pecora

stand gastronomici con degustazione di tutte le migliori specialità di pecora e maiale, serate di ballo ed altro ancora… a cura di: Usd Monterotondo

domenica 19 luglio

Concerto orchestra città di Grosseto

ore 21,00 Frassine – piazza del santuario

Salvatore Tirotta direttore

Andrea Molteni pianoforte

omaggio a Beethoven

“Aspettando il bicentenario” 1827-2027

concerto per pianoforte e orchestra n. 3 in do min. op. 37

sinfonia n. 1 in do magg. op. 21

martedì 21 luglio ore 21,30 piazza Casalini

cinema all’aperto

23, 24, 25, 26 luglio pista ai Castagni

sagra del maiale e della pecora

stand gastronomici con degustazione di tutte le migliori specialità di pecora e maiale, serate di ballo ed altro ancora… a cura di: Usd Monterotondo

martedì 28 luglio ore 21,30 piazza Casalini

cinema all’aperto

giovedì 30 luglio festival nuove figure

teatro di figura di strada e per ragazzi

ore 21,00 largo caduti campo a’ Bizzi

compagnia teatro la contrada (Trieste)

il brutto anatroccolo

venerdì 31 luglio

le notti della natura 2026

ore 21:30 Rocca degli Alberti

le sentinelle del cambiamento climatico

dal globo alla montagna: come le terre alte raccontano la crisi climatica

con Elisa Palazzi climatologa e divulgatrice

ogni giovedì di luglio visite guidate gratuite alla scoperta del territorio

info e prenotazioni 340 4920588 – 347 9194958

sabato 1 agosto

ore 21,30 piazza Mario Cheli

concerto – Piotta live

domenica 2 agosto

Rocca degli Alberti

festa del villeggiante, pro loco Monterotondo M.mo

martedì 4 agosto

le notti della natura

escursione notturna alle Biancane

partenza ore 19.00 con la guida Giacomo Radi

giovedì 6 agosto

festival nuove figure

teatro di figura di strada e per ragazzi

ore 21,00 largo caduti campo a’ Bizzi

compagnia Granteatrino (Bari)

I tre porcellini

sabato 8 agosto

dalle ore 19,00 Pride Square piazza Cheli

clap Collettivo Libere Arti e Pensiero

domenica 9 agosto

ore 21,15 piazza Casalini

concerto banda la Rinascente

lunedì 10 agosto

festività patrono

ore 17,30 piazza Puccioni

concerto corale Santa Cecilia

martedì 11 agosto

ore 21,30 piazza Casalini

cinema all’aperto

giovedì 13 agosto

grey cat jazz festival 2026

ore 15,00 workshop Grey Cat teatro del Ciliegio

ore 21,30 Rocca degli Alberti

concerto Monday Nonet 100 anni da John Coltrane

diretto da Luca Missiti

Giulio Visibelli sax contralto / Tullio Ricci sax contralto, sax tenore / Rudi Manzoli sax tenore / Giancarlo Porro sax baritono / Andrea Andreoli trombone / Carlo Napolitano trombone / Antonio Vivenzio pianoforte / Marco Mistrangelo contrabbasso / Francesco Meles batteria

martedì 18 agosto

ore 21,30 piazza Casalini

cinema all’aperto

sabato 22 e domenica 23 agosto

per le vie del centro storico

festival “vade mecum” dammi la mano spettacoli di strada e artigianato artistico

a cura dell’ass.ne Pro Loco e Associazioni di Monterotondo M.mo

sabato 29 agosto

ore 21,30 – piazza A. Casalini

concerto – Astro Brothers Band

ogni giovedì di agosto

visite guidate gratuite alla scoperta del territorio

info e prenotazioni 340 4920588 – 347 9194958

Per informazioni: Mubia geomuseo delle Biancane 3351017368 – www.mubia.it. www.turismomonterotondomarittimo.it, @turismomonterotondomarittimo.