GROSSETO – Un brano tratto di Mario Calabresi dal libro ‘Alzarsi all’alba’, “I confini contano. Perché l’umanità deve riscoprire l’arte di tracciare frontiere” di Frank Furedi, e poi ancora l’Assemblea Costituente, con un brano tratto dal discorso di insediamento del Presidente Giuseppe Saragat.

La poesia sull’amore non ricambiato “Passerò per Piazza di Spagna” di Cesare Pavese.

E poi un articolo della giornalista Wenke Husmann. E anche un altro giornalista, Piero Bianucci, con un brano tratto da “Te lo dico con parole tue. La scienza di scrivere per farsi capire”. Infine Vitaliano Brancati dal testo in prosa ‘I piaceri’.

Sono queste le tracce per la prima prova scritta, il tema di italiano. 1.827 studenti maremmani (1.791 candidati interni, 36 esterni per 56 commissioni) stanno affrontando in questo momento la prova scritta tra emozione e un po’ di sonno arretrato.

Aspettative, paura e speranza

C’è chi ha portato un portafortuna (un ventaglio che risulta essere anche utile), un cuscino da tenere dietro la schiena per star più comodi, un santino («me l’ha messo nel vocabolario mia nonna»). Quando il presidente di commissione annuncia che passera a guardare che non ci siano “aiutini” nei dizionari scatta tra i ragazzi la corsa a cercare qualche “pizzino” lasciato lì dall’ultimo compito in classe. C’è chi cancella vecchie scritte a matita «Il dizionario era di mia madre» si giustifica una ragazza.

Due amici si tengono per mano per darsi coraggio.

Quasi tutti sono tesi ma abbastanza sereni. «La paura vera l’avrò all’orale» confessa una ragazza. «Io invece lo preferisco, l’orale. Qualcosa riesco sempre a dire» risponde un ragazzo.

Una volta aperte le buste e consegnati i compiti i ragazzi non potranno andare in bagno prima dello scadere delle due ore. Mentre a tre, chi vorrà, potrà consegnare il compito. Molti probabilmente però sceglieranno di restare sino in fondo, rileggendo il tema più volte, anche al contrario, così da scovare il più piccolo errore.

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