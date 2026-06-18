GROSSETO – Continua a crescere la partecipazione a BEST in Maremma 2026, il contest promosso da IlGiunco.net che ogni anno racconta le eccellenze del territorio attraverso le segnalazioni e le preferenze dei lettori. L’iniziativa, giunta alla sua settima edizione, è realizzata con il patrocinio della Camera di Commercio della Maremma e del Tirreno e con il sostegno di CNA, Confartigianato e Confesercenti.

Le nomination continuano ad arrivare da tutta la provincia e, rispetto ai primi aggiornamenti, diverse classifiche hanno registrato importanti cambiamenti sia nelle posizioni di vertice sia negli inseguimenti. I risultati pubblicati di seguito sono aggiornati a oggi, giovedì 18 giugno 2026, e rappresentano una fotografia provvisoria delle preferenze espresse dai lettori nella fase iniziale del contest.

Per la categoria Ambulanti, la classifica provvisoria di BEST in Maremma 2026 vede consolidarsi il primato del Banco di Beppino di Grosseto, in via Ximenes, che sale a 9 nomination raccolte nella fase delle segnalazioni. Un dato che conferma l’apprezzamento dei lettori nei confronti dell’attività e che permette alla categoria di iniziare a delineare una prima graduatoria. Come per tutte le classifiche del contest, si tratta comunque di risultati ancora provvisori, destinati a evolversi con l’arrivo di nuove nomination nelle prossime settimane.

Per la categoria Barbieri e parrucchieri, la classifica provvisoria di BEST in Maremma 2026 registra un importante cambiamento al vertice. Al comando si porta infatti Ricci e Capricci di Ribolla con 23 nomination, un risultato che gli consente di staccare nettamente il resto della graduatoria. In seconda posizione si trova Un Diavolo Per Capello di Bagno di Gavorrano con 3 nomination, seguito da Barber Shop Da Gian Luca di Grosseto con 2. Con 1 nomination ciascuno figurano inoltre Da Faido di Porto Santo Stefano, Taglio Da Matti di Grosseto e Mrfrank Barbershop di Grosseto. Una classifica che inizia a delineare le preferenze dei lettori, pur restando ancora provvisoria e aperta a nuovi ingressi e possibili cambiamenti nelle prossime settimane.

Per la categoria Centri estetici, la classifica provvisoria di BEST in Maremma 2026 vede un netto cambio al vertice con Mariana Grec di Grosseto che balza in testa raggiungendo quota 22 nomination. Alle sue spalle si conferma Bbeauty di Grosseto con 4 nomination, mentre Beauty, sempre a Grosseto, sale a 3 segnalazioni. Seguono Da Shopie con 2 nomination e Virginia Professional Beauty e Aqua Spa, entrambe con 1 nomination. La graduatoria inizia così a prendere una forma più definita grazie all’aumento delle segnalazioni da parte dei lettori, ma resta ancora provvisoria e destinata a evolversi con il proseguimento della fase delle nomination.

Per la categoria Fornai e pasticcieri, la classifica provvisoria di BEST in Maremma 2026 vede al momento in testa Forno dei Papi di Bagnore con 3 nomination raccolte nella fase delle segnalazioni. Seguono con 1 nomination ciascuno Panificio Cambri e Bondani di Bagno di Gavorrano e La Bottega del Pane di Orbetello. Pur con numeri ancora contenuti, la graduatoria inizia a delineare le preferenze dei lettori in una categoria che resta aperta a nuove segnalazioni e che potrà cambiare con il proseguimento delle nomination.

Per la categoria Gelaterie, la classifica provvisoria di BEST in Maremma 2026 si conferma tra le più combattute. Al momento il primo posto è occupato da Gelateria Arlekkino di Grosseto, in via Ximenes 27, con 35 nomination, appena una in più rispetto a Il Tropico di Grosseto che segue a quota 34. Più distanziate Papeete di Grosseto, in via dei Mille, e Cremeria Corradini di Castiglione della Pescaia, entrambe con 2 nomination. Con 1 nomination ciascuna figurano inoltre Sogni Golosi di Follonica, Toko di Porto Santo Stefano, Gelateria Orso Bianco di Castiglione della Pescaia e L’Arlecchino di Grosseto. Una graduatoria che evidenzia una sfida molto serrata per il vertice e che resta ancora provvisoria, con la possibilità di ulteriori cambiamenti nel corso della fase delle nomination.

Per la categoria Pizzerie, la classifica provvisoria di BEST in Maremma 2026 vede rafforzarsi ulteriormente il primato di Alla Pala Magica di Gavorrano, che raggiunge quota 38 nomination e mantiene un vantaggio significativo sulle inseguitrici. In seconda posizione si conferma Pizzeria L’Angolo di Corrado di Grosseto con 9 nomination, mentre Three Stars di Orbetello e Al Castello di Montemassi raccolgono 2 nomination ciascuna. Nelle segnalazioni compare inoltre una voce separata per L Angolo di Corrado di Grosseto, anch’essa con 2 nomination, che potrebbe riferirsi alla stessa attività. Con 1 nomination figurano poi La Limonaia di Follonica, Trattoria La Posta di Catabbio, Zero Distanze del Puntone, Pizzeria Via Vai di Grosseto, Ristorock in località Le Sugherine, Pizzeria Atuttapansa di Follonica e Il Castello di Montemassi. La categoria si conferma una delle più partecipate del contest e presenta una classifica che, pur iniziando a delinearsi con maggiore chiarezza, resta ancora provvisoria e aperta a nuove segnalazioni.

Per la categoria Ristoranti, la classifica provvisoria di BEST in Maremma 2026 registra un nuovo ribaltamento al vertice. In testa si porta infatti Al Castello di Montemassi con 40 nomination, seguito da vicino da Trattoria Maremmabona di Roselle che raggiunge quota 36. Sul terzo gradino provvisorio del podio si colloca Ristoro Da Poldo di Grosseto con 30 nomination, confermando una categoria particolarmente partecipata e competitiva. Più distanziato Il Bisbetico di Ribolla con 12 nomination. Seguono Sopra Lo Skipper e Skipper Beach di Castiglione della Pescaia con 4 nomination ciascuno, Osteria Maccalè di San Giovanni delle Contee con 3, Ristorante Lo Sfizio di Porto Santo Stefano, Toro Briaco di Polverosa e Ristorante Il Rosmarino in località Capracotta-Montemassi con 2 nomination ciascuno. Con 1 nomination figurano inoltre Il Frantoio di Cinigiano, Ristorante Il Fungo di Bagnolo, Ristorante Il Turchese di Porto Santo Stefano, Le Fontane di Marina di Grosseto, Trattoria La Parolaccia e Trattoria delle Passioni di Roselle, Il Localino di Scarlino, Osteria La Bottega di Senzuno, Agriturismo La Concia di Giuncarico, La Tana dell’Orso di Castell’Azzara, Il Cerro in Piazzetta Gastronomia del Puntone e Ristoro La Viola di Marina di Alberese. La categoria si conferma una delle più combattute di questa edizione, con una classifica ancora provvisoria e destinata a evolversi con l’arrivo di nuove nomination.

Per la categoria Stabilimenti balneari, la classifica provvisoria di BEST in Maremma 2026 vede emergere un primo leader. In testa si porta infatti Il Balugano del Puntone con 6 nomination raccolte nella fase delle segnalazioni, staccando il gruppo delle inseguitrici. Con 1 nomination ciascuno figurano Le Dune di Principina a Mare, Skipper di Castiglione della Pescaia, Bagno Cerboli di Follonica in località Prato Ranieri, Bagno Tirseno di Fonteblanda, Bagno Bertini di Marina di Grosseto, Bagno Nettuno di Castiglione della Pescaia, Lido Savoia Cavalleria di Marina di Grosseto e Bagno La Bussola di Marina di Grosseto. Una graduatoria che inizia a delinearsi grazie alle prime segnalazioni dei lettori, ma che resta ancora provvisoria e aperta a possibili cambiamenti con il proseguimento delle nomination.

Come funziona il contest

Anche quest’anno il contest si svilupperà in due fasi. La prima fase, quella delle nomination, si apre oggi e resterà attiva fino al 31 luglio. I lettori potranno indicare liberamente i propri preferiti nelle varie categorie attraverso il modulo Google che sarà disponibile in fondo a questo articolo.

Dal 2 agosto al 31 agosto alle ore 12 si svolgerà la seconda fase, quella delle finali.

Le attività che avranno ricevuto più segnalazioni nella fase iniziale si sfideranno attraverso i sondaggi pubblicati sul canale WhatsApp de IlGiunco.net e, per ogni categoria, sarà proclamata l’attività vincitrice dell’edizione 2026 di BEST in Maremma.

Il riconoscimento sarà poi consegnato durante uno degli eventi pubblici organizzati da IlGiunco.net nei mesi successivi.

Per assicurarti subito la possibilità di votare nella fase finale iscriviti gratuitamente al nostro canale WhatsApp cliccando qui:

https://whatsapp.com/channel/0029VaCcAjh0G0XhOuANHg1V

Il 1 settembre saranno infine proclamati i vincitori dell’edizione 2026 di BEST in Maremma.

L’obiettivo di BEST in Maremma resta quello di raccontare il territorio attraverso le preferenze dei lettori, mettendo in evidenza le realtà che, per qualità, servizio, professionalità o legame con il pubblico, riescono a distinguersi nel panorama maremmano.

Le categorie di BEST in Maremma 2026

Saranno otto le categorie protagoniste dell’edizione 2026:

I migliori ristoranti

Le migliori pizzerie

Le migliori gelaterie

I migliori fornai e pasticceri

I migliori barbieri e parrucchieri

I migliori centri estetici

I migliori ambulanti (banchi del mercato)

I migliori stabilimenti balneari

La novità del 2026: premio per tutti i finalisti

La novità dell’edizione 2026 riguarda proprio i finalisti: tutte le 40 attività che accederanno alla fase finale del contest riceveranno un omaggio speciale da parte de IlGiunco.net.

Ogni finalista avrà infatti diritto a uno sconto del 30% da utilizzare su tutti i prodotti pubblicitari del nostro quotidiano.

Un appuntamento sempre più seguito in Maremma

Negli anni BEST in Maremma ha raccolto migliaia di voti e segnalazioni, diventando un appuntamento molto seguito sia dai lettori sia dalle attività coinvolte. Anche per questa settima edizione sarà quindi fondamentale la partecipazione del pubblico, chiamato ancora una volta a indicare le eccellenze del territorio.

I volantini “gratis” per tutte le attività

Le attività che vorranno promuovere la propria partecipazione potranno inoltre ritirare volantini dedicati al contest da utilizzare per invitare clienti e pubblico a votare.

Come partecipare

Per partecipare basta compilare il modulo qui sotto inserendo le proprie preferenze nelle varie categorie.