GROSSETO – Un uomo di 35 anni è stato arrestato ieri dai Carabinieri del nucleo investigativo del Comando provinciale di Grosseto per il reato di pornografia minorile aggravata.

L’indagine trae origine da una denuncia sporta a settembre 2025 dal tutore legale di un minore adescato in un camping della provincia.

A dicembre 2025 fu sequestrato il telefono dell’uomo e l’analisi ha consentito di verificare che l’uomo avrebbe adescato online, con falsi profili di donne, numerose vittime, tutti minori di sesso maschile, inducendoli a compiere gesti di auto erotismo in video-chiamate, sotto la minaccia della diffusione dei relativi video acquisiti con applicazioni di screen-recording.

Il provvedimento scaturisce da un’indagine coordinata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Firenze.