SORANO – Vandali ai giardinetti e al Parco della Rimembranza di Sorano: nei giorni scorsi sono stati notati danni in più punti delle aree verdi.

Oltre alla presenza di rifiuti abbandonati nell’area verde, sono state tagliate le corde utilizzate per sostenere e favorire la crescita degli alberi messi a dimora, sono stati danneggiati alcuni lampioni ed è stato rotto il tappo di un pozzetto.

«Si tratta di comportamenti che danneggiano l’intera comunità – sottolinea il sindaco Barbara Belcari e il vicesindaco Riccardo Palla, con delega al Decoro urbano –. Il Comune si impegna ogni giorno per mantenere giardini e parchi pubblici puliti, sicuri e curati, investendo risorse e lavoro per garantire spazi accoglienti a cittadini e visitatori. Per questo rivolgo un appello al senso civico di tutti: il rispetto dei beni comuni è una responsabilità condivisa e passa anche dai piccoli gesti quotidiani».

L’Amministrazione comunale invita tutti i cittadini a collaborare nella tutela del patrimonio pubblico, segnalando eventuali situazioni di degrado o comportamenti che possano arrecare danno agli spazi della collettività: «Prendersi cura dei luoghi pubblici significa prendersi cura della propria comunità e contribuire a mantenere Sorano un paese più decoroso, vivibile e accogliente per tutti».