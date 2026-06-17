CASTIGLIONE DELLA PESCAIA – Il palasport Casa Mora di Castiglione della Pescaia ospiterà da venerdì 19 giugno a domenica 21 giugno il Trofeo Promote Hp, una sorta di torneo delle regioni riservato alle selezioni Under 13, Under 15 e Under 17, che vedrà in campo le formazioni delle cinque zone in cui sono divisi i campionati di hockey pista.

Nella compagine Under 13 che rappresenta la quarta zona, Toscana-Liguria, ci saranno anche due tesserati del Circolo Pattinatori Grosseto. In campo Tommaso Spinosa, che nella stagione ormai agli sgoccioli ha indossato la maglia bianconera del Siena (contribuendo a portare la squadra a un ottimo quinto posto), in attesa, da settembre, di tornare al centro sportivo di via Mercurio per disputare il campionato con i colori del Cp Grosseto. La società biancorossa è anche rappresentata da Stefano Paghi, allenatore della formazione under 11, quinta classificata alle finali nazionali di Lodi (tra l’altro il miglior risultato di una maremmana, visto che le tre squadre del Castiglione hanno chiuso sempre al sesto posto), inserito nello staff tecnico, insieme a Leonardo Barozzi, Mirko Bertolucci, Samuele Muglia, Elia Guidi.

Saranno dunque molti i tifosi grossetani che andranno a Castiglione della Pescaia per tifare il 2014 Tommaso Spinosa, uno dei più brillanti talenti della cantera grossetana.

I convocati della zona 4: Alessandro Acanfora (Hockey Sarzana), Niccolò Barsaglini (Hockey Sarzana), Giovanni Bernacchi (CGC Viareggio), Lorenzo Ceragioli (Rot. Camaiore), Leonardo Dallatomasina (Rot. Camaiore), Pietro Galoppi (portiere, Follonica Hockey), Samuele Nerozzi (Follonica Hockey), Tommaso Pizzo (CGC Viareggio), Alessio Simonetti (Rot. Camaiore), Tommaso Spinosa (C.P. Grosseto/Siena Hockey), Alessandro Zurolo (portiere, Rot. Camaiore).

La selezione tosco-ligure giocherà venerdì alle 9 contro la Zona 1 (Piemonte-Lombardia), sabato alle 14 contro la Zona 5 (sud Italia) e alle 19 contro la Zona 3 (Emilia Romagna), domenica alle 14 contro la Zona 2 (Veneto). Diretta streaming su skateitalia.tv

Le categorie under 15 e under 17 giocheranno anche al Capannino di Follonica.