GROSSETO – Torna a riunirsi il Consiglio comunale grossetano. Il presidente Fausto Turbanti ha convocato l’assemblea per venerdì 19 giugno alle 9.

Gli argomenti

Ecco tutti gli argomenti che verranno trattati:

-Comunicazioni istituzionali;

-Comunicazione verbale seduta del 22 maggio 2026 – Presa d’atto;

-Approvazione del rendiconto consolidato con l’istituzione Le Mura – esercizio finanziario 2025 (Simona Rusconi);

-Regolamento per il funzionamento e l’organizzazione della conferenza “Educazione e istruzione della zona grossetana” – Approvazione (Angela Amante);

-Applicazione ai carichi relativi alle entrate comunali affidati all’agente della riscossione (Oggi agenzia delle entrate riscossione – Ader) della definizione agevolata – Quinquies del decreto legge 27 marzo 2026, convertito in legge il 22 maggio 2026 (Simona Rusconi);

-Piano comunale di protezione civile – approvazione nuovo elaborato M.4.1 “Numeri utili ” e contestuale abrogazione ex “Allegato 3” (Megale Riccardo);

-Ordine del giorno per richiesta di sospensione della vendita dell’autostazione di Firenze da parte di Autolinee Toscane, presentato dal consigliere Lauretano (Fratelli d’Italia);

-Mozione per istituzione di un percorso territoriale di formazione amministrativa e civica rivolto a tutti i cittadini e futuri candidati alle elezioni comunali, presentata dal consigliere Gori (Gruppo misto di minoranza);

-Ordine del giorno per la tutela del pluralismo culturale e della libertà di insegnamento contro le revisioni delle indicazioni nazionali per i licei e la riforma della scuola, presentato dalla consigliera Capone (Pd);

-Ordine del giorno sulla sicurezza urbana e sul rafforzamento delle politiche di rimpatrio, presentato dal consigliere Tornusciolo (Lega Salvini Premier);

Come di consueto, i lavori dell’aula potranno essere seguiti anche in diretta streaming sul canale YouTube del Comune al seguente link: https://www.youtube.com/channel/UCREufPec-V_NkAaPCFIhgYw.