RIMINI – I Comuni di Scarlino e Castiglione della Pescaia hanno partecipato a Velo-city 2026, la principale conferenza internazionale dedicata alla mobilità ciclistica e al cicloturismo, in programma a Rimini dal 16 al 19 giugno. Un appuntamento di riferimento a livello europeo che ogni anno riunisce amministratori pubblici, tecnici, operatori turistici, associazioni ed esperti del settore per confrontarsi sulle politiche e sulle opportunità legate alla mobilità sostenibile.

A rappresentare le due amministrazioni l’assessore al Turismo del Comune di Scarlino Silvia Travison e l’assessore al Turismo del Comune di Castiglione della Pescaia Susanna Lorenzini, che hanno partecipato agli incontri e alle iniziative dedicate allo sviluppo della ciclabilità, del cicloturismo e delle strategie per una mobilità sempre più sostenibile.

Nel corso della manifestazione i due assessori hanno ritirato la Bandiera gialla dei Comuni ciclabili, il riconoscimento assegnato da Fiab – Federazione italiana ambiente e bicicletta ai Comuni che si distinguono per l’impegno nella promozione della mobilità in bicicletta, nella realizzazione di servizi dedicati ai ciclisti e nello sviluppo di politiche orientate alla sostenibilità ambientale.

«La partecipazione a Velo-city rappresenta un’importante occasione di confronto con realtà nazionali e internazionali che stanno investendo con convinzione nella mobilità dolce e nel turismo sostenibile – dichiara l’assessore al Turismo del Comune di Scarlino Silvia Travison –. Ricevere la Bandiera Gialla dei Comuni Ciclabili è un riconoscimento che premia il lavoro svolto e che ci incoraggia a proseguire nel percorso di valorizzazione del territorio attraverso forme di turismo attente all’ambiente, alla qualità dell’esperienza e alla scoperta lenta dei luoghi. La bicicletta rappresenta sempre più uno strumento per conoscere il territorio in modo autentico e sostenibile».

«Velo-city è un appuntamento che permette di guardare alle migliori esperienze europee e di costruire nuove opportunità di crescita per le nostre destinazioni – afferma l’assessore al Turismo del Comune di Castiglione della Pescaia Susanna Lorenzini –. La Bandiera Gialla conferma l’attenzione che dedichiamo alla mobilità sostenibile e al cicloturismo, un settore in costante crescita che contribuisce a valorizzare il patrimonio ambientale, paesaggistico e culturale delle nostre comunità».

La partecipazione congiunta di Scarlino e Castiglione della Pescaia si inserisce nel percorso di collaborazione portato avanti all’interno dell’Ambito turistico Maremma Nord, che vede i Comuni impegnati nella promozione di un’offerta sempre più orientata al turismo lento, alla sostenibilità e alla valorizzazione delle eccellenze del territorio. In questa prospettiva assume un ruolo strategico anche la futura Ciclovia Tirrenica, uno dei principali itinerari ciclabili nazionali, destinata a rafforzare i collegamenti lungo la costa toscana e a creare nuove opportunità di sviluppo turistico per l’intera area maremmana.