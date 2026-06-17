ORBETELLO – È aumentata di oltre il 33% rispetto allo scorso anno, la cifra che il Comune di Orbetello ha deciso di destinare in modo stabile al fondo per la valorizzazione del personale.

“Un risultato importante – commenta Simona Piccini, segretaria generale della Cisl Funzione pubblica di Grosseto – che, con la possibilità data dal cosiddetto ‘decreto Pa 2025’, mette a disposizione dei circa cento dipendenti del Comune risorse che potranno incrementare le indennità dei vari reparti e l’implementazione della produttività individuale.

La firma del contratto di ente è avvenuta ieri, martedì 16 giugno, nel corso della trattativa tra l’amministrazione comunale lagunare e le organizzazioni sindacali per la firma del contratto decentrato giuridico di secondo livello.

“Il Comune di Orbetello è la prima amministrazione del territorio provinciale a firmare il contratto di secondo livello dopo che, a febbraio, si è arrivati alla sottoscrizione del contratto nazionale, che prevede aumenti, arretrati e nuovi diritti esigibili, oltre a riconoscere tutele in materia di lavoro agile, buoni pasto e settimana lavorativa distribuita su quattro giornate”, spiega Piccini. “Ringraziamo – conclude – l’amministrazione comunale e l’assessore al personale per aver voluto dare un segnale concreto di valorizzazione dei dipendenti”.