GROSSETO – Torna l’appuntamento con le classifiche dei migliori ristoranti secondo le recensioni di Tripadvisor, la più importante piattaforma al mondo per la condivisione di giudizi e consigli su hotel, strutture ricettive e, per l’appunto, ristoranti.

A giugno 2026 sono 1.876 ristoranti recensiti dai clienti in provincia di Grosseto (al 17 giugno).

The Best of Tripadvisor: la classifica dei 50 migliori ristoranti in Maremma – La classifica stilata da Tripadvisor tenendo conto dei gusti dei clienti che hanno frequentato i ristoranti e hanno lasciato una recensione sul portale. Ecco la top 50 di questo mese con il punteggio più alto: le cifre a fianco indicano le posizioni scalate o perse rispetto al mese precedente.

La classifica

50 – Ristorante l’Angolo di Napoli, La Grotta del Pescatore (Giglio Porto, Isola del Giglio) -1

49 – Trattoria Lo Sfizio 2.0 (Porto Santo Stefano, Monte Argentario) -2

48 – Osteria di Cecchi e Valentini (Scarlino) +2

47 – Orto 219 (Magliano in Toscana) -3

46 – Phermento! (Porto Santo Stefano) -1

45 – Il Barilotto (Santa Fiora) NEW ENTRY

44 – Ristorante biologico Agriturismo Aia del Tufo (Sorano) +4

43 – Hotel Miramare Restaurant (Castiglione della Pescaia) =

42 – Artidoro Ristorante (Grosseto) -2

41 – Hosteria di Pantalla (Pitigliano) +1

40 – La Filanda (Manciano) -1

39 – Marrini Food & Wine Osteria (Follonica) -1

38 – La Terra di Nello (Castiglione della Pescaia) +3

37 – Agriristoro Focacceria La Dogana (Sorano) =

36 – La Grotta – Ristorante, Trattoria, Pizzeria (Roccalbegna) -1

35 – Ristorante La Scottiglia (Seggiano) -4

34 – Al Posto Accanto (Grosseto) -2

33 – Clann (Castiglione della Pescaia) =

32 – Ristomacelleria La Imperiale (Manciano) +2

31 – Ristorante La Collina (Pitigliano) -1

30 – Ristoro Il Gatto e La Volpe (Massa Marittima) -1

29 – Le Bontà di Claudia (Pitigliano) +7

28 – Il Capriccio (Poggio Murella, Manciano) =

27 – Pizz & Core (Porto Santo Stefano, Monte Argentario) =

26 – Riserva Naturale Merenderia (Castiglione della Pescaia) =

25 – Trattoria Il Giogo (Grosseto) =

24 – Maso Ristorante (Follonica) =

23 – Ristorante Leccio Moro (Tirli, Castiglione della Pescaia) -1

22 – Ristorante Da Guido (Magliano in Toscana) -1

21 – Osteria La Bottega (Follonica) +2

20 – Il Giardino dei Medici (Valpiana, Massa Marittima) =

19 – Il Tagliapasta (Grosseto) -1

18 – Da Nada (Roccatederighi, Roccastrada) +1

17 – Il Rifrullo (Scansano) =

16 – Trattoria in Campagna (Montenero d’Orcia, Castel del Piano) =

15 – Trattoria da Maria Moretti (Pereta, Magliano in Toscana) =

14 – Red Star (Porto Ercole, Monte Argentario) -3

13 – Bistrot 19 (Grosseto) =

12 – La Ciottolona (Boccheggiano, Montieri) =

11 – Osteria Da Tronca (Massa Marittima) +3

10 – Da Antinesco Bistrot (Civitella Paganico) =

9 – Agriristoro La Casalinga (Campagnatico) =

8 – Trattoria Da Paolino (Manciano) =

7 – Trattoria Il Grillo (Pitigliano) =

6 – Bio Agriturismo Il Melograno di Banditella Ristorante (Alberese, Grosseto) =

5 – Osteria Maccalè (San Giovanni delle Contee, Sorano) =

4 – Locanda La Luna (Tirli, Castiglione della Pescaia) -3

3 – Doga Bistrot (Follonica) +1

2 – Osteria Le Fate Briache (Massa Marittima) +1

1 – Rotonda 1933 (Marina di Grosseto, Grosseto) +1

Cosa c’è da sapere su Tripadvisor – Nato nel febbraio del 2000, Tripadvisor si è imposto velocemente come il sito più importante per quanto riguarda la recensione di strutture alberghiere prima e di locali di ristorazione poi. La piattaforma è stata una delle prime ad adottare la strada esclusiva dei contenuti generati direttamente dagli utenti. Le recensioni che sono pubblicate su Tripadvisor provengono infatti dagli utenti. Allo staff del sito invece è affidata la verifica della veridicità delle opinioni. Per saperne di più: www.tripadvisor.it.