GROSSETO – La nuova legge elettorale, il ritorno del nucleare nel mix energetico nazionale, le politiche per il mare e le prospettive del centrodestra in vista delle amministrative del 2027 a Grosseto. Sono questi i temi affrontati dalla senatrice di Fratelli d’Italia Simona Petrucci nella nuova puntata de “Il tempo di un caffè”, la rubrica video de Il Giunco condotta dal direttore Daniele Reali.

Nel corso dell’intervista la parlamentare ha fatto il punto sui principali dossier aperti in Parlamento, a partire dalla nuova legge elettorale, attualmente all’esame della Camera.

«Sono terminati i tempi per la presentazione degli emendamenti e adesso il testo è al vaglio della Commissione – spiega Petrucci –. L’obiettivo è arrivare all’approvazione entro l’estate, al massimo dopo la pausa estiva. Gli italiani avranno una nuova legge elettorale prima della fine della stagione».

Altro tema centrale è quello dell’energia nucleare, sul quale il Governo punta per garantire una maggiore autonomia energetica al Paese.

«Fratelli d’Italia è sempre stata favorevole al nucleare – afferma la senatrice –. La legge che regolamenta il settore è già passata alla Camera ed è arrivata al Senato. Pensiamo che possa essere approvata entro metà luglio. È una scelta fondamentale per l’Italia perché le energie alternative da sole non bastano: serve un vero mix energetico per affrontare le sfide future».

Ampio spazio è stato dedicato anche alle politiche del mare, uno dei temi su cui il Governo Meloni ha concentrato parte della propria attività legislativa.

«Il mare genera circa il 12% del Pil nazionale – sottolinea Petrucci –. Grazie all’istituzione del Ministero per le Politiche del Mare e del Cipom, il Comitato interministeriale per le politiche del mare, abbiamo iniziato un percorso di pianificazione e programmazione che prima mancava. Stiamo costruendo norme importanti, dalla sicurezza subacquea fino alla valorizzazione della risorsa mare».

Tra i provvedimenti citati dalla senatrice anche la legge sulla sicurezza subacquea e quella dedicata alle isole minori, recentemente incardinata in Parlamento.

Sul fronte politico, Petrucci ha commentato il risultato delle recenti amministrative di Arezzo, dove il centrodestra ha ottenuto una netta vittoria.

«È una soddisfazione importante – dichiara –. In questi anni abbiamo lavorato per costruire una coalizione forte e individuare una figura rappresentativa del territorio. Il risultato ottenuto dimostra che il percorso intrapreso era quello giusto».

Infine uno sguardo alle amministrative del prossimo anno a Grosseto, appuntamento che inizierà presto a entrare nel dibattito politico locale.

«Il centrodestra sta già lavorando – conclude Petrucci –. Come accaduto ad Arezzo cercheremo la persona più adatta a rappresentare il territorio e a guidare lo sviluppo della città nei prossimi anni».

Il tempo di un caffè

Il tempo di un caffè è la rubrica video de Il Giunco che sta viaggiando verso quota 100 puntate.

Il format è semplice: interviste brevi, informali e senza filtri per conoscere meglio i protagonisti del nostro territorio. In quattro minuti e tre domande cerchiamo di dare voce ai maremmani e alle maremmane sui nostri principali canali social: Instagram, Facebook, TikTok e YouTube.

A condurre è il direttore Daniele Reali.

Tutte le puntate già pubblicate sono disponibili qui 👉 www.ilgiunco.net/tag/il-tempo-di-un-caffe

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