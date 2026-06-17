GROSSETO. La scena tech-house italiana parla grossetano. Jacopo Cherubini, in arte Thomas Neville, ha infiammato ieri sera il palco di “Grande Estate” esibendosi al fianco del cantante Ludwig, in un set che ha unito voce e console davanti a migliaia di persone.

Classe, esperienza e respiro internazionale: Thomas Neville non è una novità per gli addetti ai lavori. Da oltre 20 anni il dj e producer di Grosseto calca palchi nazionali e internazionali, collaborando con cantanti e dj di fama e portando il suo sound elettronico nei club più prestigiosi d’Europa. Al suo fianco, a curarne la direzione artistica, il manager Klaudjo Viska.

Il 2026 si apre con un curriculum già ricco: a febbraio Thomas Neville è stato protagonista musicale alle Olimpiadi di Bormio, portando la sua selezione tech-house ed elettronica in un contesto sportivo mondiale. Ora lo attende un’estate di fuoco: in calendario ci sono date importanti tra Gallipoli, capitale italiana della club culture estiva, e Ibiza, tempio indiscusso della musica elettronica.

Specializzato in sonorità tech-house, Jacopo Cherubini ha costruito negli anni un’identità sonora riconoscibile: groove ipnotici, bassline profonde e una cura maniacale per la pista. Elementi che ieri hanno convinto anche il pubblico di “Grande Estate”, dove la sinergia con Ludwig ha trasformato il live in un dialogo tra canto e dj set.

Chi è Thomas Neville

Grossetano di nascita e cittadino del mondo per vocazione, Jacopo Cherubini ha iniziato a suonare più di due decenni fa. Dalle prime serate in Maremma ai tour europei, il passo è stato breve. La gavetta nei club, le collaborazioni con artisti di rilievo nazionale e la costante ricerca in studio lo hanno reso uno degli ambasciatori toscani dell’elettronica.

Con la regia di Klaudjo Viska e un’estate 2026 che lo vedrà protagonista tra Italia e Baleari, Thomas Neville conferma Grosseto come fucina di talenti capaci di parlare il linguaggio globale della musica da club.

Prossime date ufficiali in aggiornamento sui canali social dell’artista e della Lux Events di Klaudjo Viska.

Nella foto il manager Klaudjo Viska con Shade