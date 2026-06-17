GROSSETO – La Guardia di finanza di Grosseto ha sequestrato beni per un valore di 550mila euro a carico di una persona indagata per omessa dichiarazione fiscale. Il provvedimento, eseguito dai militari del Comando provinciale, è stato disposto dal Gip del Tribunale di Grosseto su richiesta della Procura della Repubblica.

La verifica fiscale

Il provvedimento nasce da una verifica fiscale svolta dal Comando provinciale di Grosseto nei confronti di una ditta individuale con sede nel capoluogo, operante nel settore del commercio all’ingrosso di rottami metallici, risultata non aver presentato le dichiarazioni dei redditi ai fini Irpef per due annualità.

Gli accertamenti dei finanzieri

Nonostante la parzialità della documentazione contabile esibita, gli accertamenti hanno consentito di ricostruire il volume d’affari del soggetto economico ispezionato, pari a circa 3,5 milioni di euro, e l’esatto ammontare dell’imposta evasa. Sulla base di questi elementi è stato richiesto e ottenuto il sequestro per equivalente del profitto illecito derivante dall’indebito risparmio conseguito.

Il sequestro

Nel corso delle operazioni in esecuzione del decreto del Gip è stato sequestrato un bene immobile dell’azienda, a copertura totale dell’importo.

L’impegno della Guardia di Finanza

L’intervento, svolto in stretta sinergia con la Procura della Repubblica di Grosseto, conferma l’impegno quotidiano delle Fiamme gialle nel contrasto delle forme più gravi e diffuse di evasione fiscale, che producono effetti negativi per l’economia, ostacolano la normale concorrenza tra imprese e danneggiano le risorse economiche dello Stato.