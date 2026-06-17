ALBERESE. I rapporti tra colleghi non si sono mai interrotti, anche se da tempo non lavoravano più insieme. È nato così il desiderio di ritrovarsi per una serata all’insegna dei ricordi e dell’amicizia, coinvolgendo anche una rappresentanza dell’azienda per la quale avevano condiviso tanti anni di lavoro, la Gls Fratelli Giannetti.

Grazie a un passaparola tra telefonate e messaggi, la sera del 13 giugno gli ex colleghi si sono dati appuntamento all’Agriturismo Allegro di Alberese per una cena conviviale dedicata ai ricordi dei tempi trascorsi insieme.

L’atmosfera è stata quella delle grandi occasioni: abbracci, aneddoti, racconti e tante risate hanno accompagnato la serata, offrendo l’occasione per ripercorrere esperienze professionali e personali vissute fianco a fianco nel corso degli anni. Un pensiero particolare è stato rivolto anche ai colleghi che non sono più presenti, ricordati con affetto dai partecipanti.

Alla cena hanno preso parte Marco Giannetti, Sandro Giannetti, Manrico Buzzacarin, Roberto Andreini, Franco Guidarini, Giorgio Ammalati, Ugo Terzaroli, Pietro Marretti, Nicola Grandinetti, Giorgio Mariotti, Daniele Fedeli, Moreno Pizzichi, Gianni Capitini, Kalim, Marcello Bursi, Astelio Scoccati, Fabio Vergnani, Gianluca Benini, Claudio Parri, Mario Tocchi, Pietro De Piero e Massimiliano Benvenuti.

Una serata che ha confermato come i legami nati sul posto di lavoro possano continuare nel tempo, trasformandosi in amicizie capaci di superare gli anni e le diverse strade intraprese da ciascuno.