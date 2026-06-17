BATIGNANO – Sabato 13 giugno la comunità di Batignano ha inaugurato l’ex asilo del paese, uno stabile che da anni versava in stato di abbandono e che oggi torna a disposizione dei cittadini grazie al lavoro degli Usi Civici e alla collaborazione di tanti volontari.

Il recupero dell’immobile è stato reso possibile da un accordo ventennale stipulato tra gli Usi Civici di Batignano e il Cottolengo di Torino, proprietario della struttura. Un’intesa che ha permesso di restituire al paese un luogo carico di significato e di memoria, destinato a diventare nuovamente uno spazio di aggregazione e socialità.

A tagliare il nastro inaugurale sono stati l’assessore comunale all’Urbanistica, Fabrizio Rossi, il parroco don Marius, che ha impartito la benedizione ai locali, il presidente degli Usi Civici Mario Cherubini e i consiglieri Fabio Rossi e Rossano Bellini, protagonisti insieme a tanti cittadini del percorso che ha portato alla rinascita dell’edificio.

L’inaugurazione ha registrato una partecipazione straordinaria da parte della popolazione. Numerose famiglie, giovani e anziani hanno voluto essere presenti a un appuntamento sentito da tutto il paese, a testimonianza dell’attaccamento della comunità a questo luogo e del valore che il recupero dello stabile rappresenta per Batignano.

Ma la partecipazione dei cittadini non si è limitata alla sola serata inaugurale. Nei mesi precedenti decine di volontari hanno dedicato tempo, energie e competenze alla sistemazione dell’immobile, contribuendo ai lavori necessari per renderlo nuovamente fruibile. Un impegno corale che ha trasformato il recupero dell’ex asilo in una vera e propria opera collettiva, capace di unire generazioni diverse attorno a un obiettivo comune.

“Questo risultato – è stato sottolineato durante la cerimonia – dimostra quanto una comunità possa fare quando riesce a lavorare insieme per il bene comune”.

L’ex asilo, da simbolo di abbandono, diventa così simbolo di rinascita, partecipazione e senso di appartenenza.

Con la riapertura dello stabile si apre una nuova fase per Batignano. Gli spazi recuperati potranno ospitare iniziative sociali, culturali e ricreative, offrendo nuove opportunità di incontro e contribuendo a rafforzare ulteriormente il tessuto sociale del borgo.

La rinascita dell’ex asilo rappresenta dunque molto più del recupero di un edificio, ma è il risultato concreto dell’amore che una comunità nutre per il proprio territorio e della volontà di costruire insieme il proprio futuro senza dimenticare le proprie radici.