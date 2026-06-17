MONTE AMIATA – Il congresso provinciale del Partito democratico della Provincia di Grosseto coinvolge anche i territori dell’Amiata grossetana: qui i circoli locali si riuniscono dal 16 al 30 giugno.

Il coordinamento di zona vuole che questi appuntamenti siano aperti a tutti: “Uno spazio dove il territorio parla, dove le persone portano le loro idee, i loro problemi, le loro proposte su cosa serve all’Amiata e al paese”.

“La discussione dei nostri congressi sarà aperta a tutti – dice Federico Badini, coordinatore del Pd sull’Amiata grossetana -. Vogliamo che le persone del territorio trovino in questi appuntamenti un’occasione per parlare di cosa non funziona per l’Amiata e cosa bisogna fare, migliorare. Dello spopolamento, del lavoro, della sanità, della scuola. Di cosa sta succedendo in Italia. Se pensi che il Pd debba migliorare e hai un’idea o una critica, portala qui. Il voto è riservato solo agli iscritti, ma la discussione è aperta a tutti. Sarà una opportunità per confrontarci insieme, una possibilità per chiunque voglia mettersi a discutere. Per maggiori informazioni si può chiamare il 3687275214″.

Calendario degli incontri

Venerdì 19 giugno, ore 20 – Santa Fiora

Circolo Pd Santa Fiora, Via dell’Olmo 19

Lunedì 22 giugno, ore 17 – Castell’Azzara

Sala Soci Coop, Piazza Martiri di Niccioldeta

Mercoledì 24 giugno, ore 18 – Cinigiano

Circolo Pd Cinigiano, Piazzale Don Luigi Sturzo 1

Mercoledì 24 giugno, ore 21 – Arcidosso

Circolo Pd Arcidosso, Via Cavour

Giovedì 25 giugno, ore 17:30 – Castel del Piano

Circolo Pd “Mario Pieri”, Piazza Garibaldi 9A

Martedì 30 giugno, ore 21 – Seggiano

Circolo Pd Seggiano, Piazza Umberto 1