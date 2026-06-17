ORBETELLO – «La viabilità ciclabile tra Albinia e i campeggi verrà temporaneamente ripristinata: partito oggi l’intervento per la creazione di un percorso alternativo in attesa della pista ciclabile definitiva». A dare l’annuncio il consigliere delegato ai lavori pubblici del Comune di Orbetello, il senatore Roberto Berardi.

«Da gennaio – spiega il consigliere – si susseguono i contatti dell’amministrazione con Anas per ripristinare, almeno temporaneamente, la viabilità ciclabile che collega il centro abitato di Albinia ai campeggi, fortemente richiesto dalla comunità di Albinia e dagli operatori turistici che ringraziamo per aver supportato la nostra attività amministrativa».

A Berardi fa eco il sindaco del Comune di Orbetello, Andrea Casamenti: «Oggi parte un intervento molto importante e ringraziamo cittadini, associazioni e operatori che hanno promosso la raccolta firme, già arrivata a 500 sottoscrizioni, per aver sostenuto un’istanza che la nostra amministrazione da tempo stava portando avanti. Oggi Anas ha iniziato i lavori che si concluderanno nel giro di qualche giorno».

«Da parte mia – conclude il sindaco – un ringraziamento va anche al delegato ai lavori pubblici Berardi e l’ufficio lavori pubblici per l’impegno e aver dato gambe al progetto».