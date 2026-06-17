ROCCASTRADA – Proseguono a ritmo serrato i lavori di Acquedotto del Fiora per la posa della nuova condotta idrica in via del Rigo a Sticciano, nel comune di Roccastrada.
Nell’ambito dell’intervento di sostituzione di 600 metri di tubazione, per un investimento di oltre 34mila euro, venerdì 19 giugno dalle 8.30 alle 14 sarà necessario chiudere il flusso idrico, determinando abbassamenti della pressione o temporanee mancanze di acqua in via del Rigo, via del Sughereto, via del Frutteto, via degli Usi, via della Banditella, via del Troscione e S.P. Lattaia. Il flusso idrico tornerà regolare salvo imprevisti intorno alle 14.
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