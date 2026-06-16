CASTIGLIONE DELLA PESCAIA – Con l’avvio della stagione turistica e l’istituzione della Zona a traffico limitato, la lista civica L’Alternativa chiede all’Amministrazione comunale interventi concreti per la sicurezza delle aree pedonali: «Affidarsi solo alle telecamere e alle sanzioni non basta».

Il problema delle aree pedonali

Secondo la lista civica, negli ultimi anni la rimozione delle barriere fisiche all’ingresso della Ztl ha trasformato le zone di passeggio in potenziali percorsi di pericolo, con le auto che hanno continuato a circolare indisturbate nonostante i divieti. «Non possiamo più tollerare che la distrazione o l’inciviltà di pochi mettano a rischio l’incolumità dei tanti, a partire dai bambini che utilizzano quelle strade per giocare e passeggiare» dichiarano i rappresentanti della lista, Ianetta Giannotti e Aldo Iavarone.

Multe inutili, serve prevenzione

Il punto centrale della critica riguarda il sistema sanzionatorio. «Affidarsi esclusivamente alle telecamere e alle multe successive all’infrazione è una strategia fallimentare che serve solo a far cassa, non a proteggere le persone — sottolinea L’Alternativa —. Una contravvenzione che arriva a casa dopo settimane non impedisce a un’auto di transitare oggi dove non dovrebbe. La sicurezza si fa con la prevenzione strutturale, non monetizzando il rischio».

Il ricorso al prefetto e ai carabinieri

La lista civica ha annunciato l’invio di una comunicazione ufficiale al prefetto e ai carabinieri locali, per segnalare formalmente la situazione di pericolo e chiedere un intervento ispettivo nei confronti del sindaco e dell’amministrazione comunale.

Le richieste concrete

L’Alternativa chiede che l’attivazione della Ztl sia accompagnata da interventi immediati: installazione di fioriere, dissuasori o pistoni mobili a scomparsa nei punti nevralgici di accesso, per impedire fisicamente il transito dei veicoli non autorizzati. «Non basta un cartello di divieto o un occhio elettronico per fare una vera isola pedonale — concludono —. Castiglione della Pescaia vive di turismo e accoglienza: offrire un ambiente sicuro e a misura di famiglia non è un optional, ma un dovere politico e morale».