RIBOLLA – Sarà una grande giornata di sport quella che andrà in scena giovedì a Pian dei Bichi di Ribolla. Il gruppo Marathon Bike con Acsi con il patrocinio della Provincia di Grosseto e delComune di Roccastrada, organizza la prima edizione della cronometro individuale trofeo Rocca di Montemassi.

Iscrizioni chiuse con oltre 70 corridori provenienti da tutta Italia e anche dall’estero. Forte dei risultati ottenuti nell’organizzazione di eventi sportivi durante la settimana, la squadra grossetana del Marathon Buike che divide l’attività tra ciclismo e podismo, sembra aver fatto centro anche questa volta data la partecipazione. Saranno ventuno chilometri del tracciato messo in piedi dagli organizzatori con il tradizionale circuito di Pian dei Bichi. Ritrovo alla Cantina Rocca di Montemassi a partire dalle 14.00 di giovedì 18 giugno. La prima ad aprire le danze agonistiche sarà una donna alle 15.30, poi a seguire uno ogni minuto fino al termine della manifestazione prevista intorno alle 16.40. Saranno premiati i migliori tre atleti delle categorie bici da crono e quelle tradizionali delle sedici categorie. Il favorito d’obbligo è il romano Matteo Fiorentini, ultimo vincitore della crono individuale in Maremma con il trofeo Crosa dell’anno scorso.