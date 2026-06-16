FOLLONICA – Al via le serate targate Sky Sport nel cuore della città. In piazza Guerrazzi è andato in scena lunedì 15 giugno il primo appuntamento di “Calciomercato – L’originale“.

Una salotto d’eccezione sul lungomare di Follonica. Condotta da Alessandro Bonan, la trasmissione prevede discussioni e interventi di ospiti famosi legati al mondo del calcio. Non sono mancati, già nella prima serata, momenti musicali e di coinvolgimento del pubblico presente.

Le dirette proseguiranno tutte le sere fino a venerdì 19, sempre alle 23 tranne mercoledì 17, in cui lo show inizierà alle 21. Follonica rappresenta la terza tappa del tour di Sky, che offrirà alla città anche momenti di promozione, con video e racconti legati alle bellezze del territorio.

Ieri è andata infatti in onda la prima delle “cartoline” legate alla Città del Golfo: una panoramica, presentata da Fayna, sul Carnevale, il mercato coperto Meq, il museo Magma e la sfilata storica Follos.

Qui sotto il racconto fotografico dell’evento grazie alle foto di Giorgio Paggetti.