GROSSETO – Weekend di grande spettacolo e vittorie formato softball a Grosseto. Primo round allo stadio Simone Scarpelli col raduno dell’Italia femminile Under 15 . Una tre giorni, tenutasi da venerdì 12 a domenica 14 giugno, dove le azzurre si sono allenate in vista dell’Europeo che a fine luglio si svolgerà a Rosmalen, nei Paesi Bassi. “Un raduno dal quale usciranno le diciassette atlete che parteciperanno al preraduno in vista della competizione europea – ha commentato il coach dell’under 15 italiana e manager della prima squadra del Big Mat Bsc Grosseto, Paolo Verrechia -. Le azzurre si sono anche misurate con la prima squadra del Big Mat Bsc, dimostrandosi un gruppo di ottimo livello. Un plauso particolare lo merita la nostra società che ha ospitato in maniera impeccabile la nazionale italiana”.

Sorride anche la prima squadra di Serie B del Big Mat Bsc Grosseto, eccezionalmente guidata dai coach Alessandro Lanni e Fiorenzo Cappuccio, che sul diamante di Acilia ha battuto per 12-3 il Cali Roma e 7-0 l’Atoms’ Chieti. “Al netto dei risultati – commentano Lanni e Cappuccio -, le partite non erano affatto semplici sulla carta. Mancavano alcune ragazze, impegnate con l’Under 19, ma la squadra è scesa in campo con la mentalità giusta e si è aggiudicata due match importanti”.

Per la prima gara merita ricordare l’ottima prestazione in pedana di Giulia Verrecchia, sostituita poi da Beatrice Innocenti (esordio assoluto in Serie B). Il secondo match, invece si è chiuso con manifesta al quinto inning (bene Ruberto in pedana). “Da segnalare la prova in battuta di Carletti e Verrecchia (con un fuoricampo interno a testa) – concludono Lanni e Cappuccio -, il ‘gioco corto’ di tutta la squadra e la determinazione e la concentrazione di tutte le ragazze”.

Con questa doppietta si chiude il girone dominato dal Big Mat Bsc Grosseto con 16 vittorie e una sola sconfitta. Domenica prossima cominceranno le partite dell’intergirone che vedranno le biancorosse sfidare le migliori squadre dell’Emilia-Romagna.

Allo stadio Simone Scarpelli, bottino pieno anche per le Under 19 del Big Mat Bsc che hanno battuto per 10-0 in quattro inning il Firenze softball. “Nonostante le tante assenze e alcune under 16 in campo – ha dichiarato il manager Enrico Franceschelli -, la squadra è riuscita a imporsi e a chiudere il match presentando 25 battitori in soli tre attacchi. Bene la performance di Giorgia Franceschelli che chiude la gara con una no hit affrontando solamente tredici battitori in quattro inning”.

Per maggiori informazioni e per restare sempre aggiornati sul Big Mat Bsc Grosseto è possibile visitare il sito www.bscgrosseto.it oppure seguire i canali social ufficiali della società biancorossa.