PUNTA ALA – Due giorni di grandi emozioni, vento e buon cibo in una delle mete più rinomate della vela italiana. Torna a giugno uno degli appuntamenti più attesi di inizio estate: la terza edizione di Punta Ala Sail & Cook, l’esclusiva competizione che unisce la passione per la barca a vela a quella per la buona cucina.

Il progetto è ideato da WEWE Agency – agenzia specializzata nella realizzazione di eventi legati alla vela e all’enogastronomia – ed è organizzato in collaborazione con lo Yacht Club Punta Ala e la Marina di Punta Ala.

Per un weekend le imbarcazioni protagoniste si affronteranno nelle acque della Maremma in una regata tecnica e in una competizione culinaria tra le onde.