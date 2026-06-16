GROSSETO – Si è concluso nel migliore dei modi il ventesimo anno di attività del Grosseto Rugby Club.

L’ottava edizione di Rugby sotto le Stelle ha riscosso un grande successo, regalando una splendida serata di sport, divertimento e condivisione. Presenti tanti atleti e atlete, famiglie e amici del club, dai più piccoli dell’Under 6 fino ai più grandi, che con il loro entusiasmo hanno contribuito a rendere ancora più bella la serata.

I festeggiamenti non hanno conosciuto limiti: tra giochi, momenti di convivialità, un piccolo spettacolo pirotecnico ed il compleanno di uno dei piccoli rugbisti, Rugby sotto le Stelle si è trasformato in una vera festa per tutta la famiglia biancorossa.

Grande la felicità dei ragazzi e delle ragazze per aver incontrato, come ogni anno, il professionista Lorenzo Pesucci, cresciuto nel Grosseto Rugby Club e oggi impegnato nel campionato di Serie A tra le fila della Lazio, già presente ad alcuni allenamenti al campo Viviana e Francesca. Un momento particolarmente sentito dai più giovani, che hanno potuto confrontarsi nuovamente con un atleta capace di rappresentare al meglio i valori di questo sport.

L’edizione 2026 ha inoltre avuto l’onore di ospitare Francesco Gungui, autore del libro Meta, vincitore del Premio di Letteratura Sportiva “Gianni Mura”. Un incontro molto apprezzato che ha offerto l’occasione di parlare di sport, crescita personale e passione.

Il Grosseto Rugby Club desidera ringraziare tutti coloro che hanno contribuito alla riuscita della serata, in particolare, gli sponsor che continuano a sostenere con passione le attività della società: Rossi Carni, Boncitto, Farmacia Verde Maremma, Metallika, Manni Assicurazioni, FALE Lavorazioni Ferro e Carpenteria Metallica, Grifo Carburanti, Chimenti Distribuzione, Banca Tema, Edilpittura Costruzioni, lo storico Zambernardi, Al Castello e Giordano Gomme; un ringraziamento speciale va inoltre a tutti coloro che, fin dal primo giorno, hanno creduto nel progetto del Grosseto Rugby Club e continuano a sostenerne la crescita, dentro e fuori dal campo.