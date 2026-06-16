ARCIDOSSO – Impresa sul filo di lana del Basket 2000 Arcidosso, che si aggiudica la finale di Coppa Toscana Divisione Regionale 3 sul campo dei Lions Montemurlo prevalendo con un avvincente 72-71.

In un palazzetto con spalti gremiti e ambiente rovente, con tamburi e trombette che hanno accompagnato l’intera partita, la squadra di casa, composta interamente da giovani, era arrivava in finale dopo una seconda fase del campionato senza sconfitte.

Buona la partenza dell’Arcidosso, che riesce anche ad allungare fino a +13 ma gli avversari, grazie ai loro ritmi di gioco elevati, ricuciono rapidamente lo strappo arrivando all’intervallo a -2, coi gli amiatini avanti 38-36.

Il terzo quarto è favorevole ai padroni di casa, che approfittano di un blocco offensivo degli ospiti e chiudono la frazione in vantaggio sul 56-52.

L’ultimo quarto è una vera battaglia con nessuna delle due squadre disposta a cedere centimetri.

Arcidosso rimane in partita grazie a 3 triple consecutive di Fertonani che rianima l’entusiamo degli ospiti.

Flori e Mencarini riescono a perforare la difesa a Zona dei Lions, negli ultimi possessi Arcidosso allunga fino al +4 grazie ai liberi di Vichi, infine la partita si chiude sul 71-72 in favore degli ospiti.

Questo trofeo va a coronare una seconda fase molto positiva chiusa con 10 vittorie e 2 sconfitte.

LIONS MONTEMURLO: El Tadely 17, Mariotti 13, Benini 10, Laducci 8, Bicca 5, Strinella 5, Magni 3, Bruni 3, Nesi 2, Jin Zhu 2, Simoni. All. Ribeiro.

BASKET 2000 ARCIDOSSO: Fertonani 22, Intrieri 12, Vichi 9, Baiocchi 7, Mencarini 7, Flori 6, Scapigliati 3, Lorenzoni 2, Nalesnicu 2, Nanni 2, Cosentino, Pinzi. All. Cellini.