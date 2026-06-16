FOLLONICA – L’estate è ormai alle porte e la città di Follonica ha deciso di affrontare il fischio d’inizio con una serata all’insegna dello sport e del divertimento.

Diversi gli appuntamenti di lunedì 15 giugno sul lungomare follonichese, dall’aperitivo a Senzuno ai primi collegamenti in diretta con Sky Sport. Fino a venerdì 19 piazza Guerrazzi ospita infatti “Sky Calciomercato – L’originale”, programma con Alessandro Bonan, Gianluca Di Marzio e Fayna molto noto tra gli appassionati di calcio. A partire dalle 23 è andata in scena la prima diretta in piazza a mare.

Si tratta di un evento su cui l’Amministrazione comunale ha puntato molto, anche per mettere in mostra le bellezze del territorio. L’inaugurazione ufficiale in piazza Socci, decorata per l’occasione con fiori colorati e installazioni luminose.

Presenti il sindaco Matteo Buoncristiani, il vicesindaco Danilo Baietti e gli assessori Azzurra Droghini, Sandro Marrini, Giorgio Poggetti, Stefania Turini. “Ospitare una trasmissione di questo calibro è un orgoglio e una grandissima opportunità per Follonica – ha detto l’assessore allo Sport Azzurra Droghini -. Invitiamo tutti a riempire la piazza e a vivere insieme questa bellissima settimana di sport e spettacolo”.

Nella galleria alcuni momenti dell’inaugurazione grazie alle foto di Giorgio Paggetti