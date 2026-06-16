MONTE AMIATA – Il Comune di Arcidosso invita cittadini, associazioni e tutti coloro che hanno a cuore il patrimonio storico e culturale del territorio a votare la Chiesa di San Lorenzo nell’ambito del 13° censimento de I Luoghi del Cuore, promosso dal Fai – Fondo per l’ambiente italiano in collaborazione con Intesa Sanpaolo.

La chiesa, risalente al tredicesimo secolo, si trova all’interno del centro urbano della località San Lorenzo, nel Comune di Arcidosso. È un pregevole esempio di architettura romanica rurale, a navata unica con abside semicircolare, facciata con portale a tutto sesto e tracce dell’originario paramento murario a filaretto.

“Oggi l’edificio versa in condizioni di degrado avanzato e diffuso – spiega il Comune -. Il problema più urgente riguarda il grave cedimento strutturale delle murature perimetrali nel punto di incasso con le capriate lignee della copertura. L’inserimento della Chiesa di San Lorenzo tra I luoghi del cuore rappresenta un’occasione importante per accendere l’attenzione su questo bene e costruire, dal basso, una mobilitazione capace di sostenerne la tutela e la valorizzazione. Votare è un gesto semplice, ma può fare la differenza: ogni adesione contribuisce a rafforzare la candidatura e a dare maggiore forza a un percorso di recupero che riguarda la memoria, l’identità e il futuro della comunità. Il Comune di Arcidosso invita tutti a partecipare al censimento e a sostenere la Chiesa di San Lorenzo”.

Si può votare al link https://fondoambiente.it/luoghi/la-chiesa-del-1200-di-san-lorenzo?ldc=.

Un “invito al voto” accolta anche dall’associazione “Noi e la celletta di San Lorenzo“. Per l’occasione l’associazione invita cittadini, associazioni, imprese e istituzioni a partecipare alla conferenza pubblica che si terrà giovedì 25 giugno alle 17.30 presso la parrocchia di San Giuseppe di Grosseto.

“L’iniziativa rappresenta un momento decisivo per il futuro di questo prezioso edificio benedettino, testimonianza unica della storia e della spiritualità del Monte Amiata – afferma l’associazione -. L’obiettivo è coinvolgere il maggior numero possibile di persone nella raccolta di voti e nel sostegno concreto al progetto di recupero, in vista della scadenza del censimento fissata al 15 dicembre 2026”.

La serata sarà coordinata da don Fabio Bertelli, parroco della comunità ospitante, e vedrà la partecipazione del delegato Fai Fernando Santoni.

Interverranno:

• Dottoressa Graziana Petri, con la relazione “Da Lorenzo a San Lorenzo: l’anima dei luoghi, i luoghi dell’anima”, dedicata al profondo legame tra il santo, la memoria collettiva e il territorio;

• Architetto Patrizia Pisino, presidente dell’associazione, con l’intervento “Storia e iconografia di San Lorenzo”, che illustrerà il valore storico, artistico e culturale della Celletta.

“L’incontro sarà anche l’occasione per spiegare come il voto al censimento Fai possa trasformarsi in una concreta opportunità di finanziamento per il restauro del monumento e per presentare le modalità attraverso cui cittadini e imprese possono contribuire al progetto grazie all’Art Bonus, lo strumento che consente importanti agevolazioni fiscali per chi sostiene la tutela del patrimonio culturale. Un primo segnale di fiducia è già arrivato dai soci del punto vendita Conad di Arcidosso, Umbrio e Tatiana Santoni, che hanno aderito come primi mecenati dell’iniziativa con una donazione di 5.000 euro, ottenendo la qualifica di Partner Sostenitore – Livello Bronzo”.

“La Celletta di San Lorenzo appartiene alla storia di tutti noi. Partecipare, votare e sostenere questo progetto significa difendere la memoria, l’identità e il paesaggio culturale dell’Amiata. Ogni presenza e ogni voto possono fare la differenza. L’associazione ricorda che i fondi raccolti saranno destinati ai lavori di consolidamento della copertura dell’edificio, interventi già autorizzati dalla Soprintendenza e pronti a partire non appena saranno reperite le risorse necessarie. L’invito è rivolto a tutta la cittadinanza”.

“La partecipazione è libera e gratuita – conclude l’associazione -. Più persone saranno coinvolte, maggiori saranno le possibilità di portare la Celletta di San Lorenzo tra i luoghi più votati d’Italia e ottenere le risorse indispensabili per la sua salvaguardia”.