SCARLINO – Venerdì 19 giugno 2026, dalle 15 alle 16.15, nella sala Auser di via Matteotti 25 a Scarlino Scalo, si terrà “Scarlino digitale – I servizi digitali vicino al cittadino”, un incontro aperto alla cittadinanza dedicato alla trasformazione digitale e agli strumenti online che consentono di accedere in modo semplice e immediato ai servizi della pubblica amministrazione. L’iniziativa rappresenta l’evento conclusivo del percorso “Comune Full Digital 2026”, promosso nell’ambito del progetto Fast piccoli comuni.

Il programma

Ad aprire l’incontro saranno il sindaco Francesca Travison e Marco Bizzarri, responsabile della Transizione digitale del Comune di Scarlino, con un intervento dedicato al percorso di innovazione intrapreso dall’amministrazione, ai risultati raggiunti, ai progetti finanziati e alle prospettive future. Sara Naldoni, referente Fast Task Force 4 Toscana, presenterà il progetto Fast piccoli comuni e il percorso che ha portato Scarlino a ottenere il riconoscimento di Comune Full Digital.

I servizi digitali e l’intelligenza artificiale

Uno spazio centrale dell’incontro sarà dedicato ai principali servizi digitali nazionali a disposizione dei cittadini, come Anpr, Send, App IO e Carta d’identità elettronica. L’esperto Fast Michele Vianello approfondirà inoltre il tema dell’intelligenza artificiale, offrendo una panoramica sulle sue potenzialità, sulle criticità e sugli strumenti oggi disponibili.

La rete civica comunale

Nel corso del pomeriggio sarà presentata anche la nuova rete civica comunale e una panoramica dei servizi digitali locali, illustrata da Manuele Tosi dell’Ufficio Transizione digitale del Comune di Scarlino. L’incontro si concluderà con uno spazio dedicato alle domande e al confronto con il pubblico.