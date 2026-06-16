GROSSETO – Una serata dedicata al ricordo di Alex Zanardi e ai valori dello sport. È quella organizzata dal Panathlon Club Grosseto presieduto da Franco Rossi, in programma venerdì 19 giugno alle 19,45 all’Hotel Granduca di Grosseto. La conviviale, aperta a soci e non soci, vedrà la partecipazione del giornalista Claudio Arrigoni, firma di prestigiose testate nazionali come Corriere della Sera e La Gazzetta dello Sport e altri, nonché amico personale di Zanardi da oltre vent’anni. Autore del libro: “Alex Zanardi. Ancora”, Arrigoni racconterà il percorso umano e sportivo del campione emiliano, diventato un simbolo di determinazione, coraggio e capacità di rialzarsi dopo le difficoltà.

“Vogliamo ricordare un uomo, Alex Zanardi, che ha saputo trasmettere valori straordinari dentro e fuori dallo sport” ha sottolineato il presidente Franco Rossi. Nel corso della serata saranno raccolti fondi a favore dell’associazione SKeep Grosseto, impegnata nel sostegno e nell’inclusione delle persone con disabilità.

Per informazioni e prenotazioni 329 6173007 o 338 6907574.