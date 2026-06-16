ORBETELLO – Ci sono tre feriti nell’incidente avvenuto nel primo pomeriggio di oggi sull’Aurelia, all’altezza dell’incrocio per la località San Donato, nel comune di Orbetello. Due autovetture si sono scontrate provocando il ferimento di tutti e tre gli occupanti.

L’intervento dei vigili del fuoco

La situazione più critica riguarda una donna, unica occupante di uno dei veicoli, rimasta incastrata nell’abitacolo. La squadra dei vigili del fuoco del Comando di Grosseto ha provveduto alle operazioni di estricazione, affidandola successivamente alle cure del personale sanitario presente sul posto. Feriti anche i due coniugi a bordo della seconda autovettura, anch’essi presi in carico dai sanitari per le valutazioni del caso.

I rilievi e la viabilità

Sul posto è intervenuta la polizia stradale per i rilievi necessari all’accertamento della dinamica dell’incidente. Per consentire le operazioni di soccorso e la rimozione dei mezzi coinvolti è stata chiusa temporaneamente al traffico una corsia di marcia.

News ore 16.18: Un grosso incidente che sta coinvolgendo più mezzi è in corso in questo momento nella zona di san Donato, sull’Aurelia.

L’incidente, nel comune di Orbetello, vede al momento bloccata la corsia in direzione nord per consentire i soccorsi e i rilievi.

Sul posto gli operatori del 118 e la Polizia stradale di Orbetello.

Notizia in aggiornamento