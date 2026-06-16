GROSSETO – 1.791 candidati interni, 36 esterni per 56 commissioni. Giovedì 1.827 studenti maremmani affronteranno la prima vera prova che li catapulterà nel mondo adulto: quello del lavoro, o l’Università, o magari un periodo di studio all’estero.

C’è chi dopo anni sogna ancora la Maturità, a dimostrazione di che spartiacque sia nella vita di ciascuno.

Ovviamente in questi giorno il toto-titoli impazza, come ogni anno.

C’è chi punta tutto sugli 80 anni della Repubblica e chi crede che almeno una traccia parlerà di AI.

Ci sono gli 800 anni dalla morte di San Francesco e poi gli autori che ritornano di anno in anno (almeno nel toto-titoli): D’Annunzio, Pascoli, Grazia Deledda (a 100 anni dall’assegnazione del Nobel).

E poi l’ambiente e la crisi climatica a 40 anni da Chernobyl, e ci sarebbero anche i 25 anni dall’11 settembre. E come ogni anno, probabilmente, nessuna di queste tracce sarà quella giusta.

Il consiglio per tutti? Non restate sino a tardi a ripassare. Prendetevi la serata. Mangiate un gelato con gli amici, e cercate di dormire per essere “freschi” la mattina dopo.