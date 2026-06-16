PORTO SANTO STEFANO – Per il terzo anno consecutivo, lo Yacht Club Santo Stefano ha ospitato, lo scorso sabato, la serata di raccolta fondi dedicata ai progetti territoriali della Croce Rossa Italiana Comitato della Costa d’Argento. Al centro dell’evento di quest’anno il sostegno a “Giannutri SiCura”, un progetto cruciale per l’attivazione di una postazione di primo intervento sull’Isola di Giannutri, che sarà operativa nei mesi di luglio e agosto, in concomitanza con i periodi di massima affluenza turistica.

Alla serata hanno preso parte autorità e rappresentanti istituzionali, tra e quali il Presidente del Comitato Regionale Toscana della CRI, Lorenzo Andreoni, il Presidente del Comitato Costa d’Argento, Michele Casalini, e la Vice Presidente Piera Casalini. Particolarmente apprezzato l’intervento del Sindaco di Monte Argentario, Arturo Cerulli, il quale ha voluto sottolineare il profondo legame che unisce lo Yacht Club al territorio, elogiando la sua costante attività a favore della comunità e il suo ruolo centrale come punto di riferimento per le attività sportive del promontorio (ultima foto di Marco Solari).

Ad accogliere gli ospiti e i numerosi benefattori della serata è stato il nuovo staff direttivo del Club, guidato dal Presidente Alessandro M. Rinaldi, insieme alla Vice Presidente Susanna Operamolla, al Past President Piero Chiozzi e al Commodoro Marco Poma. Facendo gli onori di casa, i vertici del sodalizio hanno colto l’occasione per illustrare il recente restyling del salone e dell’ingresso della ClubHouse, che oggi custodisce la prestigiosa collezione di quadri del pittore Gildo Becherini, Contrammiraglio della Marina Militare.

Durante il suo discorso di ringraziamento, il Presidente Alessandro M. Rinaldi ha tracciato un suggestivo parallelo storico e ideale tra i simboli della Croce Rossa e quelli dello Yacht Club: “La stellina rossa presente nel vessillo della CRI, legato alla Convenzione di Ginevra, richiama idealmente i simboli del nostro guidone – ha dichiarato Rinaldi – Lo Yacht Club nacque dall’entusiasmo di giovani soci sportivi che, innamorati dell’Argentario, decisero di inserire nel guidone i colori dei rioni di Porto Santo Stefano, rappresentati da quattro stelline. Nel corso del tempo, queste stelle si sono trasformate nei nostri valori fondanti: la formazione dei giovani attraverso la scuola vela, lo spirito sportivo nelle regate nazionali e internazionali, la convivialità e, infine, l’etica sociale. È proprio nel segno di quest’ultima stellina che abbiamo scelto con orgoglio di sostenere il progetto della Croce Rossa a Giannutri”.

Grazie alla generosità dei partecipanti e dei partner istituzionali, l’iniziativa garantirà un presidio sanitario essenziale per la sicurezza di residenti e visitatori su una delle isole più suggestive dell’arcipelago toscano, confermando lo Yacht Club Santo Stefano come motore non solo sportivo, ma anche sociale e solidale della Costa d’Argento.

La serata è stata resa possibile grazie al fondamentale e generoso supporto di prestigiosi partner: la Fondazione Isabella Rossini e la Fondazione De Felice, insieme a GHC – Garofalo Health Care e Banca Patrimoni Sella, hanno infatti interamente offerto la cena d’eccellenza firmata dallo Chef Riccardo.