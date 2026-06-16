GROSSETO – Fine settimana pieno di soddisfazioni per la scuola di ballo Lady Francesca di Grosseto, a cominciare dal settore caraibico che si è distinto alla Sicily Dance League. Sotto la guida degli insegnanti Alessandro Provenni e Francesca Balestri, straordinario poker di primi posti per la coppia formata da Leonardo Aluigi e Laura Pallati, senza rivali nella Combinata Caraibica 19/27 A1, nell’Open Over 16 U, nella Salsa e nella Bachata ShowCase 19/27 A. Instancabile Aluigi: per lui, da solista, anche due ori nella Bachata e nel Merengue Shine 19/27 A e un argento nella Salsa Shine 19/27 A.

Ben cinque i podi di Denise Baricci, prima nella Salsa ShowCase 19/34 A, nella Salsa Shine 19/27 A, nella Bachata Shine 19/27 A, nel Merengue Shine 19/34 AS e nella Bachata ShowCase 19/34 A. Quattro le medaglie messe al collo da Arianna Sechi, prima nella Bachata ShowCase 12/15 B e nel Merengue Shine 14/15B, seconda classificata nella Salsa Shine 14/15 B e terza nella Bachata Shine 14/15 B.

Quasi le stesse medaglie per Elena Brogioni, che dopo un secondo piazzamento nella Salsa Shine 14/15 C ha superato tutte le rivali conquistando il primo posto nella Bachata e nel Merengue Shine 14/15 C.

Chiara Santese si è classificata seconda nella Bachata ShowCase 16/18 C, quinta nella Salsa Shine 16/18 C e settima nella Bachata Shine 16/18 C.

Per Jennifer Raimondo un settimo e un ottavo piazzamento, rispettivamente nella Bachata e Salsa ShowCase 19/27.

Grandi soddisfazioni anche a Bologna all’Universal Dance League. Denise Baricci di nuovo protagonista con la conquista del titolo mondiale nella Salsa Show Case 19/34 A ADV, ma è anche vicecampionessa nella Bachata, terza nel Merengue e settima nella Bachata All In 19/34 AS/PRO. Campionessa mondiale anche Arianna Sechi nel Merengue All In, più un ottavo posto nella Bachata All In. Jennifer Raimondo si è piazzata nona nella Salsa ShowCase, ottava nella Bachata ShowCase, 23esima nella Salsa Shine e ventesima nella Bachata Shine.

Per l’esordiente Virginia Valocchia, nonostante la minore esperienza e l’emozione, un buon piazzamento.

Per Leonardo Aluigi un terzo posto nel Merengue All In 19/34 maschile, un sesto piazzamento nella Bachata All In e un altro sesto posto nella Bachata ShowCase 19/43 PRO/A.

Gioiscono e si divertono anche i ballerini del settore hip hop all’Artistic Stardust Competition 2026 Roma. Con l’occhio supervisore del maestro di hip hop Pierluigi Grandini, i giovani biancorossi hanno strappato medaglie e applausi a partire da Noemi Gangi, seconda classificata nel Freestyle classe Unica, quarta nel Freestyle over 17 e prima nello Showcase Over 17 classe Unica. Medaglia d’argento per Tyler Brusa nello Showcase 12/13 classe C, più una quarta piazza nel freestyle 12/13 classe C. Infine, un quinto posto a testa alta per Eva Gonnelli nel Freestyle classe Unica.