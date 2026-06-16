GROSSETO – L’ormai consueto e suggestivo scenario del Salone dei Cinquecento di Palazzo Vecchio, a Firenze, ha fatto da cornice alla Festa dell’Atletica Toscana che ha premiato le società e gli atleti che, nel corso del 2025, si sono distinti in ambito nazionale e regionale. Nell’occasione sono stati numerosi i riconoscimenti conferiti all’Atletica Grosseto Banca Tema.

“Sono tanti gli atleti premiati con una ventina di titoli italiani conquistati nelle varie categorie, 5 medaglie internazionali di cui due ori con Diaz e ben 13 società che gravitano a livello nazionale – mette in luce il presidente della Fidal Toscana Fabio Mariotti – l’atletica toscana è viva e lo possiamo vedere anche dai tanti primati regionali raggiunti e dai risultati che anche a inizio anno abbiamo conseguito con i Cadetti con l’affermazione al memorial Luigi Pratizzoli prima volta nella storia della rappresentativa. Un lavoro che unisce le società, gli atleti, i tecnici, i giudici e tanti appassionati di questa disciplina”.

Il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani ha poi conferito i premi speciali, tra cui quello per il miglior tecnico al grossetano Francesco Angius, allenatore di Mattia Bartolini, che poco più tardi ha fatto incetta di targhe. Gli altri riconoscimenti speciali sono andati al dirigente garfagnino Graziano Poli, alla giudice pistoiese Vittoriana Gariboldi e all’atleta fiorentino Andrea Cosi. La cerimonia si è conclusa con le premiazioni delle migliori prestazioni toscane e dei primati oltre che dei protagonisti dei Grand Prix di Cross.

L’Atletica Grosseto Banca Tema è salita sul palco non solo con Mattia Bartolini, maglia azzurra e medaglia d’argento al Festival olimpico della gioventù europea 2025 nonché campione e primatista italiano di lancio del disco Allievi, ma anche con Gabriele D’Amico, che ha vestito la maglia della nazionale in occasione dell’Incontro Internazionale Indoor di Metz in seguito al successo nella rassegna tricolore al coperto Under 18 sui 200m, e con Riccardo Rabai, vincitore del Gran Prix Nazionale di Marcia Allievi 2025.

Bartolini e D’Amico sono stati premiati anche per i nuovi record toscani stabiliti nelle rispettive gare, così come Anselme Faragli, che entra nel libro dei record regionali del Decathlon Under 16.

Per l’Atletica Grosseto Banca Tema anche un premio a livello societario per il successo nel Campionato di Società Toscano Allievi e per i primi posti nella categoria Ragazze nella Coppa Toscana e nella corsa campestre; a proposito di quest’ultima disciplina, Cloe Meravigli è risultata essere la migliore atleta nata nel 2012 nel Grand Prix Cadette (foto Regalami un Sorriso).