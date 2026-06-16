MONTE ARGENTARIO – “Il tema dell’emergenza abitativa rappresenta oggi una delle questioni sociali più urgenti che il nostro Comune è chiamato ad affrontare”.

Ad affermarlo è il Pd di Monte Argentario.

“Sempre più spesso giovani coppie, lavoratori e famiglie si rivolgono al Partito Democratico per segnalare difficoltà crescenti nell’accesso a un’abitazione stabile, raccontando situazioni di precarietà che non possono lasciare indifferenti coloro che hanno responsabilità di governo del territorio”.

“Nel nostro comune si è progressivamente consolidata una dinamica che desta forte preoccupazione: molti giovani lavoratori e giovani coppie riescono a trovare un alloggio soltanto nei mesi invernali, per poi essere costretti a lasciarlo con l’avvicinarsi della stagione estiva, quando gli immobili vengono destinati al mercato degli affitti turistici, considerato più remunerativo dai proprietari”.

“Le conseguenze di questo fenomeno sono evidenti. Chi desidera costruire una famiglia, mettere radici e progettare il proprio futuro sul territorio si trova spesso di fronte a ostacoli insormontabili. Molti lavoratori vivono in una condizione di costante incertezza abitativa e, non di rado, chi cerca una casa stabile semplicemente non riesce a trovarla. Di fronte a questa realtà non bastano analisi o dichiarazioni di principio: è necessario individuare strumenti concreti capaci di offrire risposte sia nell’immediato sia nel medio-lungo periodo”.

“Nel corso del confronto con l’amministrazione comunale abbiamo riscontrato una condivisa consapevolezza della gravità del problema. Per questo auspichiamo che tale sensibilità si traduca rapidamente in un percorso amministrativo concreto, fondato su obiettivi chiari e interventi realizzabili. In questa prospettiva chiediamo che venga verificata la possibilità di utilizzare gli ampi spazi disponibili presso il 64° deposito dell’Aeronautica per l’installazione di moduli abitativi temporanei destinati alle situazioni di maggiore urgenza. Pur non rappresentando una soluzione definitiva, tale intervento potrebbe offrire una risposta immediata a cittadini e famiglie che oggi si trovano in condizioni di particolare difficoltà”.

“Parallelamente, riteniamo indispensabile che il nuovo Piano Operativo individui aree e strumenti dedicati all’edilizia residenziale pubblica e sociale, coinvolgendo l’Edilizia Provinciale Grossetana e promuovendo interventi strutturali in grado di incrementare concretamente l’offerta abitativa destinata ai residenti e alle giovani famiglie. Il Partito Democratico è pronto a fare la propria parte e a collaborare con tutte le istituzioni coinvolte. Al tempo stesso riteniamo necessario passare rapidamente dalla fase dell’analisi a quella delle decisioni: se l’emergenza abitativa è realmente una priorità per l’Amministrazione, occorre dimostrarlo attraverso atti concreti, risorse dedicate e tempi certi”.

“Per questo rinnoviamo la nostra disponibilità a un confronto costruttivo con il Comune e chiediamo che venga attivato anche un percorso di collaborazione con la Regione Toscana, affinché possano essere valutati strumenti straordinari di sostegno e finanziamento dedicati a questa emergenza. Garantire il diritto alla casa significa favorire la permanenza dei giovani sul territorio, rafforzare la coesione sociale e sostenere uno sviluppo equilibrato della comunità locale. Per queste ragioni riteniamo che il tema dell’abitare debba assumere un ruolo centrale nell’agenda amministrativa dei prossimi anni”.