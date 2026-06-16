ALBERESE – Il futuro della gestione idrica e dello sviluppo agricolo sostenibile nella Maremma si prepara a vivere un altro momento fondamentale. Giovedì 18 giugno si terrà l’inaugurazione ufficiale del nuovo comprensorio irriguo Piana Alberese, un’opera infrastrutturale di importanza strategica per il territorio.

Questo innovativo impianto di irrigazione collettiva, che utilizza dighe mobili gonfiabili, si trova all’interno del Parco della Maremma, a conferma dell’impegno al servizio dell’agricoltura ma anche della missione di tutela ambientale del Consorzio di Bonifica 6 Toscana Sud.

Sarà il Granaio Lorenese, a partire dalle ore 10, a ospitare la presentazione, che inizierà con i saluti istituzionali di Eugenio Giani, presidente della Regione Toscana, e, per il Comune di Grosseto, della consigliera Simonetta Baccetti. A fare gli onori di casa saranno il presidente del Consorzio di Bonifica 6 Toscana Sud, Federico Vanni, e, per il Parco della Maremma, la consigliera Laura Cutini.

Il dibattito entrerà poi nel vivo con l’intervento dell’assessore regionale all’Agricoltura, Leonardo Marras. Con loro, a dare impulso al confronto, interverranno il direttore di Anbi nazionale, Massimo Gargano, e i rappresentanti di Anbi Toscana: il presidente Paolo Masetti e il direttore Fabio Zappalorti (direttore anche del Consorzio di Bonifica 6 Toscana Sud), che modererà gli interventi.

Oltre al taglio del nastro in corrispondenza dello sbarramento sul fosso Barbicato, l’altro momento tecnico della mattinata sarà la presentazione del progetto e la proiezione del video a cura di Roberto Tasselli, direttore dell’area irrigazione e contratti del Consorzio di Bonifica 6 Toscana Sud.