GROSSETO – Il Comune ha approvato la concessione di un contributo economico di 5mila euro a favore della The Village Ssd arl, per l’organizzazione dell’evento sportivo “Open Tennis Maremma – La Grande Bellezza”.

«Lo sport – ha sottolineato il sindaco di Grosseto, Antonfrancesco Vivarelli Colonna – è uno strumento fondamentale di crescita, aggregazione e promozione del territorio. Con questo contributo sosteniamo un evento che porta a Grosseto una manifestazione di qualità, capace di valorizzare l’impiantistica sportiva locale e di attrarre atleti e pubblico. Un’iniziativa che si inserisce pienamente nel nostro impegno per la diffusione della pratica sportiva e per la vitalità della comunità».

La manifestazione si svolgerà dal 17 settembre al 4 ottobre 2026 presso l’impianto sportivo Padel & Tennis di via Davide Lazzeretti e rappresenta un’iniziativa finalizzata alla promozione dello sport e alla valorizzazione del territorio.

«Sostenere eventi come l'”Open Tennis Maremma – La Grande Bellezza” – ha aggiunto l’assessore allo Sport, Fabrizio Rossi – significa investire sulla promozione dello sport e sulla valorizzazione degli impianti del territorio. A Grosseto continuiamo a lavorare per rendere lo sport sempre più accessibile e centrale nella vita della comunità, favorendo occasioni di crescita, partecipazione e socialità per tutte le età».

Il contributo è concesso nel rispetto del Regolamento comunale per la concessione dei benefici economici e nell’ambito delle politiche di sostegno alle attività sportive e aggregative.