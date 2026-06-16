ORBETELLO – Si apre il confronto interno al Pd di Orbetello in vista del prossimo congresso per il rinnovo degli organi dirigenti. Grazia Pastorelli conferma la propria candidatura alla segreteria dell’Unione comunale e lancia un messaggio chiaro: costruire un’alternativa all’attuale amministrazione richiede la collaborazione di tutte le forze politiche e civiche che condividono valori democratici e costituzionali.

Il congresso come momento di confronto

«Si è scatenato un dibattito sul prossimo congresso del Pd di Orbetello — scrive Pastorelli —. Credo che sia il momento di riportare la discussione sui binari di ciò che realmente è: un confronto politico». Il congresso, sottolinea la candidata, si svolgerà nel rispetto della tradizione democratica del partito, attraverso il confronto di idee, linee politiche e proposte d’azione, con una consultazione finale che esprimerà con chiarezza gli orientamenti degli iscritti.

La strategia in vista delle amministrative

Al centro del progetto di Pastorelli c’è la preparazione alle prossime elezioni amministrative. «Sono convinta che l’alternativa all’attuale amministrazione comunale richieda la collaborazione di tutte le forze politiche e civiche che vogliono un cambiamento radicale» afferma la candidata, che punta su un programma costruito non a tavolino ma attraverso l’ascolto dei bisogni della comunità e la sintesi delle diverse sensibilità che la animano.

Il Pd come strumento di ascolto

Pastorelli guarda con favore al fermento democratico che già si esprime attraverso incontri, riunioni e assemblee sul territorio. «Ritengo che queste energie siano molto importanti e che il Pd possa contribuire a far crescere una cultura di governo capace di raccoglierle e di tradurle in un programma» conclude la candidata, che porterà queste proposte al confronto congressuale.