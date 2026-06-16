GROSSETO – Una bella notizia sul Grifone. “L’US Grosseto 1912 rende noto di aver completato ogni procedura necessaria – ha diramato la società unionista – per l’iscrizione al campionato di Serie C 2026/2027. La pratica per il rilascio della Licenza Nazionale, comprensiva degli adempimenti economici, finanziari, legali, sportivo-organizzativi e infrastrutturali richiesti dalla normativa federale, è stata regolarmente presentata agli organi competenti. La società conferma di aver ottemperato a tutti gli obblighi richiesti nei termini stabiliti, proseguendo con determinazione il percorso di crescita e consolidamento del progetto sportivo biancorosso” (foto d’archivio di Paolo Orlando).