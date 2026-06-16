GROSSETO – D’ora in poi tutti coloro che si recheranno all’ospedale Misericordia di Grosseto potranno bere acqua diretta, fresca, gratuita e di alta qualità grazie ad un nuovo fontanello, di ultima generazione, donato da Acquedotto del Fiora all’Azienda Usl Toscana sud est. Collocato all’ingresso principale dell’ospedale (stabile originario), al piano piastra di fronte al bar, il fontanello è stato inaugurato oggi martedì 16 giugno dal direttore generale della Sud est Marco Torre, dalla direttrice dell’ospedale Silvana Pilia e dal presidente di Acquedotto del Fiora Roberto Renai.

«La donazione dell’erogatore rappresenta un segnale importante di vicinanza al nostro ospedale e alle persone che lo frequentano – dichiara il direttore generale della Asl Toscana sud est, Marco Torre – Ringraziamo Acquedotto del Fiora per questo gesto e per la sensibilità dimostrata. L’acqua è un bene essenziale, simbolo di vita e di cura. Rendere disponibile gratuitamente acqua potabile in un luogo di assistenza e accoglienza significa contribuire concretamente al benessere collettivo e promuovere una cultura della sostenibilità e della salute».

«Desidero ringraziare Acquedotto del Fiora per questa donazione che testimonia attenzione verso il benessere delle persone e verso la sostenibilità ambientale – commenta la direttrice del presidio ospedaliero, Silvana Pilia – L’ospedale Misericordia è un luogo frequentato ogni giorno da migliaia di cittadini, pazienti, familiari e professionisti. Mettere a disposizione acqua potabile gratuita significa offrire un servizio utile e al tempo stesso promuovere comportamenti responsabili, contribuendo alla riduzione dell’utilizzo della plastica monouso».

«Acqua significa salute, fonte di vita sulla terra, e oggi celebriamo questa alleanza con un’iniziativa di grande rilievo – spiega il presidente di Acquedotto del Fiora Roberto Renai – che ci vede insieme all’azienda sanitaria del territorio per fare uniti un passo avanti concreto a favore della sostenibilità ambientale, della promozione della salute, della riduzione della plastica e della tutela della risorsa idrica, a partire dal consumo dell’acqua erogata dal gestore, di assoluta qualità grazie agli oltre 300 parametri controllati ogni giorno. Con questa donazione, unica e prima nel suo genere, diamo vita ad un percorso nuovo, all’insegna dell’approccio One Health, che non a caso giunge in apertura della stagione estiva, dove bere regolarmente risulta ancora più importante in presenza di alte temperature. Sono veramente felice di poter inaugurare questo fontanello qui all’ospedale di Grosseto insieme al direttore generale Marco Torre e alla direttrice Silvana Pilia che hanno creduto fin da subito in questa iniziativa».

Il fontanello è un impianto ad elevata tecnologia, dotato di sistemi di microfiltrazione e di un display informativo che riporterà i principali dati relativi all’erogazione e alla sostenibilità ambientale. Sarà possibile scegliere tra acqua fredda o a temperatura ambiente.