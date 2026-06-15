GROSSETO – La Società Naturalistica Speleologica Maremmana ha finalmente una vera sede. Il Comune, tramite l’assessore Ginanneschi ha concesso in locazione un locale sito in via del Pesce Luna 5 a Principina Mare.

Dopo una necessaria risistemazione, sabato 13 giugno si è svolta l’inaugurazione. Erano presenti l’onorevole Fabrizio Rossi e l’assessore alla Cultura Luca Agresti che si sono complimentati con i componenti dell’associazione per le tante attività svolte. Presente anche il diacono Marcello Corsini, in passato attivo speleologo del gruppo, che dopo la lettura di un brano del Vangelo, ha provveduto alla benedizione della sede.

Nei locali trova collocazione la ricca biblioteca scientifica, un’area per le riunioni, una mostra di fotografie e una esposizione di oggetti etnici provenienti dall’Etiopia.

“L’associazione fu fondata dal professor Giuseppe Guerrini nel 1961 e condotta dal 1989 dall’attuale presidente Carlo Cavanna con lo scopo di svolgere ricerche sia speleologiche che archeologiche nel territorio della Maremma – spiega l’associazione -. Sono stati così scoperti numerosi importanti siti preistorici che altrimenti non sarebbero conosciuti. Fra questi: La grotta La Fabbrica (50mila anni), Vado all’Arancio (4mila anni), il Riparo Cavanna (40mila anni), Grotta dell’Artofago (30mila anni), la Buca di Spaccasasso (5mila anni), l’Aia del Castellare (180mila anni), Poggetti Vecchi (175mila anni), la Grotta Gianninoni (30mila anni), La Buca della Iena di Roselle (20mila anni). Dal 2010 le ricerche su Monteleoni hanno portato alla documentazione di oltre 30 Km di misteriose e imponenti muraglie chiamate I Murali e di varie necropoli megalitiche”.

“Importanti anche le ricerche svolte sotto il Duomo di Grosseto che hanno documentato un grande ambiente sotterraneo e una cisterna dei quali non si conosceva l’esistenza. Una attività che in questi decenni ha coinvolto molti componenti riguarda le 28 spedizioni archeologiche e umanitarie svolte in Etiopia a partire dal 1995.

Queste spedizioni hanno trovato spesso il sostegno del Ministero degli Affari Esteri nell’ambito della Promozione e cooperazione culturale e della Regione Toscana per la Cooperazione internazionale. Documentati oltre 70 siti con arte rupestre inediti e partecipazione attiva alla costruzione e allestimento di Scuole presso le Missioni dei Frati Cappuccini. Fra i progetti umanitari anche la costruzione di una strada e di un bacino per uso irriguo. Disponibili migliaia di fotografie di di filmati che potranno essere visti e proiettati nella nuova sede che aprirà al pubblico durante le serate estive”.