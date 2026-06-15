GROSSETO – Il Teatro degli Industri ha vissuto una di quelle serate destinate a rimanere impresse a lungo nel cuore della comunità. Venerdì 12 giugno sul palco è andato in scena “Shrek, l’orco che salvò le fiabe”, l’ultimo straordinario lavoro della compagnia Tuttiateatro, il laboratorio teatrale che da anni unisce con maestria ragazzi abili e disabili, capitanati da Giacomo Mantiglioni, sotto il segno di un’unica, travolgente passione: l’arte del palcoscenico.

Il risultato? Un teatro letteralmente sold out, vibrante di un’energia che ha saputo travolgere ogni singola poltrona.

Per oltre due ore il pubblico ha riso, ballato e cantato a squarciagola, ma soprattutto si è commosso.

“La favola di Shrek, che celebra l’accettazione di sé e la bellezza della diversità, non poteva trovare interpreti migliori – dichiarano gli organizzatori -. Sul palco non esistevano differenze, non c’erano limiti; c’erano solo attori straordinari, uniti da una complicità rara, capaci di trasformare il teatro in un immenso abbraccio collettivo all’insegna dell’amicizia e dell’inclusione, ricordandoci che la vera magia nasce quando impariamo a guardare l’altro con gli occhi del cuore”.

“Lo spettacolo è stato dedicato ‘a chi ci applaude da lassù’: a Gianluca Guelfi, fratello di Eleonora (che insieme a Maria Giulia Pichenino ha fondato questo progetto); e a Giorgio Marchettini, marito di Bernardina Tarlati, anche lei colonna portante e fondatrice del laboratorio. Siamo certi che lassù, tra le nuvole, il loro applauso sia stato il più forte, il più orgoglioso e il più commosso di tutti. Grazie Tuttiateatro, per averci regalato una serata di pura, indimenticabile umanità. Ad maiora!”