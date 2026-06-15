GROSSETO – Una bicicletta rubata pochi giorni prima a un anziano di 90 anni, ritrovata grazie a un controllo di routine nel centro cittadino e restituita direttamente a casa del proprietario. È il lieto fine di una vicenda che ha visto protagonisti gli agenti della Squadra volante di Grosseto.

Il ritrovamento

Durante un servizio di controllo del territorio, gli agenti hanno riconosciuto il mezzo, che nel frattempo era stato riverniciato per nasconderne l’aspetto originale. Dopo gli accertamenti, l’uomo trovato in possesso della bicicletta è stato denunciato per ricettazione.

La restituzione

Una volta recuperato il mezzo, gli agenti hanno scelto di riconsegnarlo personalmente all’anziano proprietario, impossibilitato a spostarsi autonomamente. Un gesto di attenzione e vicinanza che non è passato inosservato: il 90enne ha ringraziato gli agenti per la professionalità e la sensibilità dimostrate.