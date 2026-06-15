MANCIANO – Il 16 giugno 1966 nasceva a Manciano la Renaioli Macchine Agricole. Sessant’anni dopo, nel giorno esatto in cui tutto ebbe inizio, l’azienda darà il via alle celebrazioni del Sessantenario con La Renaiolata, una grande festa conviviale, familiare e aperta a tutti (con prenotazione obbligatoria per motivi organizzativi), in programma martedì 16 giugno dalle 19, presso la sede Renaioli.

Sarà il primo appuntamento di un percorso celebrativo più ampio, che nei prossimi mesi riserverà nuove sorprese e iniziative. Il Sessantenario Renaioli, infatti, non si esaurirà in una sola giornata: sarà un racconto lungo, costruito per condividere con il territorio una storia imprenditoriale, familiare e umana profondamente legata non solo a Manciano, ma all’intera Maremma.

La Renaiolata nasce con questo spirito. Un gesto di restituzione alla comunità che ha accompagnato l’azienda fin qui: gli agricoltori, i clienti, i collaboratori, le famiglie, gli amici e tutte le persone che, in sessant’anni, hanno varcato la porta di Renaioli trovando ascolto, competenza, assistenza e fiducia.

Fondata da Fusco Renaioli, dopo l’esperienza maturata nel settore delle macchine agricole, l’azienda è cresciuta partendo da una dimensione artigiana e familiare, costruita sui bisogni della terra e di chi la lavora. Dal primo nucleo imprenditoriale alla sede attuale, Renaioli ha attraversato trasformazioni profonde dell’agricoltura e del mercato, mantenendo saldo il proprio modo di stare accanto alle imprese agricole: prima, durante e dopo l’acquisto di un macchinario.

Con l’ingresso di Alessandro Renaioli nel 1987, la storia aziendale ha conosciuto un nuovo impulso. La crescita è passata attraverso la selezione di marchi di riferimento, il rafforzamento dell’officina, l’attenzione alla ricambistica, la qualità dell’assistenza e una visione capace di tenere insieme radici locali e apertura verso scenari più ampi. Nel tempo Renaioli è così diventata una delle realtà imprenditoriali più significative del territorio, con un raggio d’azione che oggi supera i confini della Maremma e della Toscana, arrivando a lavorare in giro per l’Italia e all’estero.

Una traiettoria fatta di evoluzione continua, ma anche di passaggi generazionali. Oggi alla guida dell’azienda, insieme ad Alessandro, ci sono Fausta Giusti, moglie e presenza fondamentale nella vita aziendale, e il figlio Tommaso Renaioli, che rappresenta la continuità di una nuova stagione. Con la nascita, nel 2024, di Caterina Renaioli, figlia di Tommaso e Giorgia Volpini e nipote di Alessandro e Fausta, la storia familiare ha già il volto della quarta generazione.

“Il Sessantenario è un’emozione forte. Dentro questi sessant’anni ci sono la mia famiglia, i nostri collaboratori, i clienti, gli amici e una terra che ci ha dato tantissimo — dichiara Alessandro Renaioli — Renaioli è nata a Manciano e da qui ha imparato tutto: il valore della parola data, la fatica del lavoro, il rispetto per chi vive di agricoltura, la responsabilità di esserci sempre. Oggi al mio fianco ci sono Fausta e Tommaso e pensare che Caterina possa rappresentare il nostro futuro ci riempie di gioia. Questo anniversario non volevamo tenerlo per noi. Lo sentiamo come un momento da restituire alla comunità, con semplicità e gratitudine. La Renaiolata sarà il primo passo di un percorso a cui abbiamo pensato per dire grazie a Manciano, alla Maremma e a tutte le persone che hanno reso possibile questa storia.”

La serata del 16 giugno avrà il tono autentico delle feste di famiglia e di paese: agri-buffet contadino, musica dal vivo, risate, brindisi e allegria. Un appuntamento aperto a tutti, pensato per ritrovarsi, condividere memorie ed emozioni e inaugurare insieme un anno speciale per una realtà che, da sessant’anni, accompagna il lavoro agricolo del territorio.